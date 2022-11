LDT – Scandalo arbitri in serie A: Se ne accorto solo uno

Gli ultimi errori di arbitri e Var e le designazioni di Rocchi per la giornata di Serie A al centro delle critiche di alcuni tifosi.

LDT, lettere dai tifosi, Tanti, forse troppi, errori arbitrali stanno nuovamente condizionando la classifica della serie A. Le designazioni di Rocchi Per Atalanta-Napoli e non solo, non convincono alcuni tifosi che hanno scritto alla nostra redazione:

“Carissimo Direttore, complimenti per l’articolo sugli arbitri. Ormai siete rimasto solo voi ad evidenziare questo scandalo biblico del calcio italico. Dopo Ziliani siete rimasto solo voi di Napolipiu.com e non si riesce a comprendere come mai un uomo di spettacolo come De Laurentis continui ad ignorare la questione arbitrale, basterebbe leggere la vostra classifica virtuale per comprende bene l’esistenza concreta del problema.

Napolipiu.com come organo d’informazione del Calcio Napoli pubblica cronache e fatti , che ridicolizzano i gazzettieri di Milano e i vari Cruciani improvvisati e non. Ormai dopo Ziliani siete rimasto solo voi e non si riesce a comprendere cosa fanno i gli altri.

Solo voi avete evidenziato l’ennesimo colpo di mano del duo Rocchi – Trentalange dopo gli scandalosi arbitraggi di Fiorentina – Inter e Torino – Milan. Qua sono fermati i Serra e i Marcenaro e altri arbitri che dovrebbero essere fermati o dismessi vengono riproposti la domenica successiva. Ma che fanno le Istituzioni italiche: che aspettano ancora che succeda prima di commissariare l’AIA. Lasciamo perdere l’informazione italiota ultima in Europa come libertà di stampa ma possibile mai che i media napoletani non riescano a tutelare un proprio bene“.

I Tifosi aggiungono: “Solo voi avete fatto sapere che Irrati ha cercato di penalizzare il Napoli a Roma e che dopo aver fermato anche l’Udinese a Cremona viene messo al VAR di Atalanta – Napoli. Solo voi state evidenziando che Mariani dopo aver penalizzato il Napoli contro il Milan era al VAR di Fiorentina – Inter diretta da Valeri e che senza essere fermato viene inviato a Bergamo per dirigere ancora il Napoli. Come sia possibile che gli arbitri che favoriscono le squadre di Milano e Torino non sono mai fermati? Vedi Aureliano! Come sia possibile che sia solo Napolipiu.com ad evidenziare storture arbitrali che sono all’ordine del giorno? Odg, se ci sei batti un colpo!”.

Pasquale R., Gennaro F., Gaetano G., Gino A., Salvatore C.