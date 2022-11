Repubblica – Kvaratskhelia dolore già col Liverpool, il retroscena

Kvicha Kvaratskhelia sentiva dolore alla schiena già durante la sfida con il Liverpool, il retroscena raccontato da Repubblica.

Il Napoli perde un calciatore importante per la sfida Atalanta-Napoli, molto importante ai fini della classifica. I nerazzurri inseguono il Napoli a cinque punti di distacco, mentre a sei punti c’è il Milan di Pioli.

Insomma il Napoli a Bergamo si gioca la possibilità di allungare ancora di più contro una diretta inseguitrice, ma dovrà farlo senza Kvaratskhelia, ovvero uno dei suoi uomini migliori. Spalletti ha almeno tre soluzioni per sostituire il georgiano, ma potrebbe esserci anche un cambio di modulo.

Infortunio Kvaratskhelia: primi sintomi col Liverpool

Repubblica nell’edizione odierna svela un retroscena sull’infortunio di Kvaratskhelia, che si è fermato proprio alla fine dell’ultimo allenamento prima di Atalanta-Napoli. Sulle pagine del quotidiano viene scritto che “qualche fastidio era comparso già dopo il match di Anfield contro il Liverpool“. Un dolore che si pensava potesse essere momentaneo e che invece si è ripresentato sul più bello, ovvero poco prima della partenza per Bergamo.

Il Napoli in rosa ha giocatori in grado di fare la differenza, quindi nulla è perduto, ma è chiaro che la qualità e la tecnica del georgiano non è facile da trovare.

Kvaratskhelia: i tempi di recupero

Ora lo staff medico monitorerà il giocatore per capire se può recuperare in breve tempo. Il georgiano è stato fermato anche a scopo precauzione. Il Napoli gioca le ultime due partite di questa prima parte di stagione: il giorno 8 novembre ad Empoli, poi andrà di scena il 12 novembre allo stadio Maradona con l’Udinese.

C’è ottimismo sui tempi di recupero di Kvaratskhelia, è possibile che possa scendere in campo già con l’Empoli.