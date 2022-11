Napoli, la lombalgia di Kvaratskhelia impazza su Google

La lombalgia di Kvaratskhelia è stato il termine più cercato su Google. Il georgiano è out per la sfida all’Atalanta.

Kvaratskhelia non prenderà parte alla sfida di Bergamo tra Atalanta e Napoli per una lombalgia. Appena giunta la notizia i tifosi del Napoli hanno preso d’assalto il web in cerca di notizie, preoccupati per l’improvviso problema alla stella degli azzurri di Spalletti.

La lombalgia di Kvaratskhelia su Google

Nelle ultime il termine ‘lombalgia’ è stato il più cercato su Google nella zona della Campania. Ma cos’è effettivamente una lombalgia? E in quanto si cura? Sono queste le domande che, nell’arco della giornata di ieri, sono frullate nelle menti dei tifosi, che le hanno poi riversate laddove per tutto c’è una risposta: internet.

Stando a quanto si può apprendere dai dati forniti da Google Trends, il termine “lombalgia” è stato il più ricercato, ieri in Campania, su Google, segnalando un aumento dell’interesse fino al 100%. Ovviamente, tra gli argomenti correlati c’è il giocatore georgiano, l’Atalanta e i tempi di recupero dell’infortunio.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-NAPOLI