Napoli, infortunio per Navas l’esito degli esami: leggera lombalgia. Contatti serrati con il PSG

Infortunio per Keylor Navas, obiettivo di mercato del Napoli ha riportato una leggera lombalgia, la trattativa con il PSG prosegue serrata.

Keylor Navas è in attesa della definizione di una lunga trattativa di mercato con il Napoli. Il portiere sarebbe il fiore all’occhiello del mercato azzurro e porterebbe al Konami Center esperienza internazionale e tre Champions League in bacheca.

Secondo quanto riporta il quotidiano francese Equipe, Navas è stato vittima di una leggera lombalgia.

“Navas dopo il leggero infortunio, dovrebbe tornare ad allenarsi questa settimana con il PSG. Colpito alla zona lombare e squalificato per la trasferta di domenica scorsa a Lille, Keylor Navas sarà presto a disposizione di Christophe Galtier. Il portiere, nella giornata di oggi, è stato sottoposto ad ulteriori esami dopo il mal di schiena che lo ha costretto al forfait per la trasferta di domenica a Lille (7-1). Keylor Navas soffre di una leggera lombalgia, ma la situazione non desta preoccupazione. È atteso entro la fine della settimana il rientro in gruppo a meno che il suo trasferimento al Napoli non si concretizzi dato che la trattativa con il PSG va avanti“.

Mentre Napoli e Psg stanno cercando di trovare l’accordo per il trasferimento del portiere costaricense alla corte di Luciano Spalletti, Navas si è allora dedicato una serata insieme a due compagni di squadra storici come Luka Modric e Sergio Ramos, entrambi compagni di mille battaglie (quasi tutte vincenti…) ai tempi del Real Madrid e il secondo tuttora in squadra con Navas al Paris Saint Germain.

Calciomercato Napoli: Il PSG vicinissimo a Fabian Ruiz, la distanza sarebbe ormai minima.

Fabian Ruiz è ormai un separato in casa al Napoli e il suo addio sembra ormai imminente. Sarebbe ormai minima la distanza tra gli azzurri e il PSG per lo spagnolo. I parigini partono da una valutazione di 20 milioni, con il club partenopeo che chiedere uno sforzo in più.

Dal canto suo, invece, Fabian Ruiz ha il sogno di tornare in Spagna ma sa che attendere fuori rosa la scadenza del contratto gli farebbe perdere il treno Mondiale. E così quella parigina è una pista che ha considerato sin da subito.