Classifica senza errori arbitrali seconda giornata Serie A 2022 – 2023: Si prevedono tempi duri per il Napoli

La classifica senza errori arbitrali della seconda giornata del campionato di Serie A 2022/23.

Si prevedono tempi duri per il Napoli anche quest’anno considerando quanto veduto al Maradona nella quieta giornata arbitrale. Stona, e pure tanto, la direzione di Fourneau, peggio consigliato da Irrati al VAR. Stravince il Napoli ma sul punteggio di 0 a 0 il mani largo di Ranocchia, su tiro di Anguissa, non ravvisato da Fourneau è un errore piuttosto grave ed è incomprensibile il mancato intervento di Irrati al VAR. Fourneau e Irrati si distraggono pure sul fallaccio di Ferrari compiuto ai danni di Lobotka.

Lacunoso Abisso a Genova sul piano disciplinare. Il direttore siciliano che rivede la Juventus dopo un anno e più (Juventus – Benevento 0 – 1) non perdona nulla sul versante ligure (3 ammonizioni per 8 falli fischiati), ma lascia passare di tutto sul versante opposto con 14 falli fatti.

I falli di Locatelli (in scivolata su Caputo al 57’), di Cuadrado (trattenuta ai danni di Sabiri in ripartenza al 63’) e di Rabiot (su Sabiri lanciato in contropiede al 94’) sono da cartellino giallo per protocollo.

Sarà pure involontario il fallo di Kostic su Depaoli all’84’ ma l’intervento è duro e meritevole di ammonizione e non è un caso che si fatto sentire Quagliarella in proposito.

Male anche il duo Maresca – Valeri in Atalanta – Milan. Il brutto intervento di Hateboer su Leao è da cartellino rosso, ma Maresca, male assistito da Valeri al VAR estrae il semplice cartellino giallo per il calciatore atalantino.

Classifica senza errori arbitrali seconda giornata Serie A 2022 – 2023

REALE SENZA ERRORI Squadra Punti Squadra Punti Differenza Inter 6 Inter 6 Napoli 6 Napoli 6 Roma 6 Roma 6 Atalanta 4 Fiorentina 4 Fiorentina 4 Lazio 4 Juventus 4 Sassuolo 4 +1 Lazio 4 Torino 4 Milan 4 Spezia 3 Torino 4 Atalanta 2 -2 Sassuolo 3 Juventus 2 -2 Spezia 3 Milan 2 -2 Bologna 1 Sampdoria 2 +1 Empoli 1 Udinese 2 +1 Salernitana 1 Bologna 1 Sampdoria 1 Empoli 1 Udinese 1 Salernitana 1 Verona 1 Verona 1 Cremonese 0 Cremonese 0 Lecce 0 Lecce 0 Monza 0 Monza 0

La Redazione

Riproduzione consentita con citazione della fonte Napolipiu.com