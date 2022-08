Romano: “Navas al Napoli, ecco quando può essere annunciato. Fabian al Psg”

Calciomercato Napoli, Keylor Navas è sempre più vicino a diventare un giocatore azzurro a disposizione di Spalletti. La trattativa è lunga perché molto complicata in termini economici, bisogna trovare la soluzione giusta. Il portiere del Costa Rica in questi giorni stava trattando con il Psg la buonuscita per risolvere il suo contratto, in questo modo potrebbe firmare un biennale con il Napoli e quindi dargli l’opportunità di sfruttare il Decreto Crescita. Si va avanti anche per il trasferimento di Fabian Ruiz al Psg, il giocatore spagnolo è sempre più vicino al club francese che sta per cedere anche Paredes, giocatore che ora piace anche alla Roma che deve sostituire Wijnaldum dopo il grave infortunio.

Navas al Napoli e Fabian al Psg

Ulteriori conferme per l’arrivo di Navas in maglia azzurra arriva da Francesco Romano di Le bombe di Vlad e produttore esecutivo di Mediaset, che aveva dato già per sicura la trattativa per Raspadori al Napoli quando sembrava ci fosse ancora estrema incertezza. Secondo Romano sono ore decisive per Navas al Napoli e Fabian al Psg. Le due trattativa non sono legate, ma è chiaro che i due club ne parlino nello stesso contesto. Questo significa che se dovesse saltare Navas in azzurro non deve per forza saltare anche Fabian e viceversa.

Per Romano l’annuncio di Navas può arrivare entro il week end, mentre l’offerta del Psg per Fabian è arrivata a 22 milioni di euro, con lo spagnolo che ha già un accordo per l’ingaggio con il club francese.