Napoli-Lecce, i prezzi dei biglietti: Curve a 30 euro, chiuse le inferiori

In vendita i biglietti per Napoli-Lecce che si disputerà il 31 agosto 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio Maradona.

I biglietti per Napoli-Lecce sono in vendita da oggi. La seconda giornata in casa di questa stagione per gli azzurri di Luciano Spalletti, si disputerà il 31 agosto 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio Maradona di Napoli.

Come per il Monza, anche contro i pugliesi continua la politica da «caro-biglietti» che ha visto protagonista la società con le curve in vendita a 30 euro e i distinti a 40. Come per il Monza, almeno a inizio vendita, non saranno venduti i settori inferiori.

NAPOLI-LECCE I PREZZI DEI BIGLIETTI

Tribuna Posillipo € 70,00

Nisida € 55,00

Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 40,00

Curve anello superiore € 30,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.

L’ex Marco Baroni alla seconda al Maradona

La gara contro il Lecce rappresenterà curiosamente la prima di due partite ravvicinate in cui il Napoli affronterà due importanti ex della propria storia, dato che quattro giorni dopo i salentini la squadra di Spalletti affronterà la Lazio di Maurizio Sarri. Per Marco Baroni, al Napoli tra il 1989 e il ’91 e autore del gol decisivo per la conquista del secondo scudetto all’ultima giornata proprio contro la Lazio, sarà la seconda volta da avversario del Napoli a Fuorigrotta dopo il 6-0 rimediato con il Benevento nel settembre 2017, ma la prima dopo l’intitolazione dello stadio all’ex compagno di squadra Diego Armando Maradona.

Napoli, parte la preparazione verso la Fiorentina

Archiviati i prezzi dei biglietti per Napoli-Lecce, i giocatori di Spalletti hanno sostenuto una seduta mattutina press l’SSCN Konami Training Center di Castelvolturno, la prima con i nuovi compagni per Giacomo Raspadori, che ha assistito dalla panchina al successo sul Monza al pari degli altri acquisti più recenti, Tanguy Ndombele e Giovanni Simeone.

Come si legge in una nota sul sito ufficiale del club, dopo una prima fase di attivazione in palestra il gruppo ha svolto esercitazione di possesso palla prima di cimentarsi in una partita con porticine. La squadra è stata divisa in due gruppi: coloro che sono scesi in campo domenica hanno svolto lavoro di potenza aerobica, mentre gli altri giocatori hanno effettuato un circuito di forza con tiri in porta. Solo terapie per Diego Demme, dopo l’infrazione del cuboide del piede sinistro subita in allenamento.