Atalanta-Napoli, gol e Highlights -VIDEO

I gol e gli highlights di Atalanta-Napoli 1-2, gli azzurri espugnano il Gewiss Stadium e si portano a più otto sui nerazzurri.

Il Napoli batte l’Atalanta in rimonta e ottiene la nona vittoria consecutiva in campionato. Gli uomini di Spalletti allungano in classifica, portando ad otto i punti di vantaggio sui nerazzurri. Padroni di casa in vantaggio al 19′ grazie ad un calcio di rigore trasformato da Lookman.

Gli azzurri prima raggiungono il pari con Osimhen ( quattro minuti dopo), poi trovano il gol vittoria con Elmas (scelto da Spalletti per sostituire l’infortunato Kvaratskhelia) al 35′. Nella ripresa traversa di Lookman per i padroni di casa.

Quel che sorprende è ritrovarsi alla tredicesima giornata a commentare un successo in una gara che, per come si era messa, in altre stagioni e periodi il Napoli non avrebbe portato a casa: e questo definisce la concretezza nelle ambizioni Scudetto della formazione di Luciano Spalletti.

Che soffre quando deve soffrire e colpisce quando deve colpire, in maniera assai intelligente: è una squadra completa, in poche parole.

Atalanta-Napoli, gol e Highlights

19′ LOOKMAN – Dopo la decisione del VAR che assegna il rigore all’Atalanta, Lookman dal dischetto calcia forte sotto l’incrocio dei pali, alla sinistra di Musso, spiazzato.

23′ OSIMHEN – Dura poco il vantaggio della Dea: sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Zielinski, Osimhen viene marcato male da Maehle e Demiral, e lasciato libero di saltare colpisce in rete.

35′ ELMAS – Azione tutta in verticale del Napoli, con Osimhen lanciato in profondità: l’attaccante resiste agli attacchi di Demiral e mette al centro per Elmas, bravissimo a eludere l’intervento dei difensori nerazzurri e a battere a rete.