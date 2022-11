Atalanta-Napoli 1-2, Osimhen come nel 2020 fa piangere Gasperini

Atalanta-Napoli 1-2, Osimhen ed Elmas regalano i tre punti a Spalletti, gli azzurri allungano di 8 punti sui bergamaschi.

Atalanta-Napoli 1-2, Elmas e Osimhen con un uno due micidiale distruggono le speranze della Dea di riaprire il campionato. Gli uomini di Spalletti ottengono la nona vittoria consecutiva in campionato. Il Nigeriano segna come nel 2020, e zittisce Gasperini.

ATALANTA-NAPOLI 1-2

Nonostante l’assenza di Kvaratskhelia, il Napoli vince lo scontro diretto in casa della seconda in classifica, l’Atalanta. Un 1-2 con un super Osimhen (gol del pareggio dopo il rigore di Lookman e assist per Elmas) che è anche un segnale chiarissimo.

La formazione di Spalletti è uno squadrone. Inarrestabile la corsa dei partenopei, che dopo lo svantaggio al 19′ – mano di Osimhen e rigore perfetto di Lookman – pareggiano subito con il loro numero 9, pescato alla grande da Zielinski. Al 35′ rimonta completata: Osimhen vince il duello fisico con Demiral e serve il macedone, che fa il Kvaratskhelia e regala il vantaggio ai suoi. Nella ripresa clamorosa traversa di Lookman, Simeone fallisce la palla del 3-1. Il Napoli vola e vince ancora: chi può fermare la formazione di Spalletti? Il sogno scudetto si fa sempre più nitido.

ATALANTA-NAPOLI, I GOAL

LOOKMAN – Dopo la decisione del VAR che assegna il rigore all’Atalanta, Lookman dal dischetto calcia forte sotto l’incrocio dei pali, alla sinistra di Musso, spiazzato.

OSIMHEN – Dura poco il vantaggio della Dea: sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Zielinski, Osimhen viene marcato male da Maehle e Demiral, e lasciato libero di saltare colpisce in rete.

ELMAS – Azione tutta in verticale del Napoli, con Osimhen lanciato in profondità: l’attaccante resiste agli attacchi di Demiral e mette al centro per Elmas, bravissimo a eludere l’intervento dei difensori nerazzurri e a battere a rete.

ATALANTA-NAPOLI, IL TABELLINO E LE PAGELLE

MARCATORI: 19′ rig. Lookman (A), 23′ Osimhen (N), 35′ Elmas (N)

ATALANTA (3-4-1-2): Musso 6; Toloi 6, Demiral 5, Scalvini 5.5; Hateboer 5 (86’ Soppy s.v.), Ederson 5, Koopmeiners 6 (81’ De Roon s.v.), Maehle 6; Pasalic 5.5 (70’ Malinovsky 6); Lookman 7 (81’ Boga s.v.), Højlund 5 (70’ Zapata 6).

NAPOLI (4-3-3): Meret 7; Di Lorenzo 6, Kim 6, Juan Jesus 6, Olivera 6; Anguissa 6.5, Lobotka 6, Zielinski 6.5 (64’ Politano 6); Lozano 5.5 (64’ Ndombele 6), Osimhen 7.5 (75’ Simeone 5.5), Elmas 7.

Arbitro: Mariani

Ammoniti: Demiral (A), Kim (N), Højlund (A), Zapata (A), Maehle (A)

Mvp

Victor OSIMHEN – Impiega soltanto quattro minuti per farsi perdonare dal fallo di mano che regala il rigore all’Atalanta. Capitano a tutti degli attimi di blackout, ma quasi nessuno fuori da Napoli è devastante in campo come il nigeriano. Prima il gol del pari, poi l’assist della rimonta.