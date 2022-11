Atalanta-Napoli: gol di Elmas, la reazione di Kvaratkshelia sui social – FOTO

Il Napoli è un gruppo unito, lo si vede anche dalla reazione di Kvaratskhelia sui social dopo il gol di Elmas contro l’Atalanta.

Luciano Spalletti ha scelto proprio Elmas al posto di Kvaratskhelia, il georgiano non ha preso parte alla sfida Atalanta-Napoli per un problema alla schiena che lo ha bloccato prima della trasferta di Bergamo. Un’assenza importante che il tecnico ha deciso di compensare con la presenza del macedone, giocatore capace di dare qualità alla manovra, ma anche di rientrare in difesa per dare un aiuto ai compagni, contro gli esterni dell’Atalanta, sempre molto sollecitati durante la partita.

Elmas gol Atalanta

Proprio Elmas ha segnato contro l’Atalanta grazie ad un assist di Osimhen. Dopo la rete Kvaratskhelia ha esultato con una foto su instagram in cui ha pubblicato l’immagine della sua tv, taggando poi Elmas. Un bel gesto da parte di Kvaratskhelia che dimostra grande attaccamento ai compagni di squadra.