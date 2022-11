Pastore: ” Telecronaca DAZN faziosa” poi la bordata al duo Borghi-Marcolin

La telecronaca di DAZN per Atalanta-Napoli è stata molto criticata dai tifosi azzurri, Rosario Pastore lancia una bordata sui social.

Il Napoli anche contro l’Atalanta regala ancora una prova di forza, convinzione dei propri mezzi: uno straordinario mix di qualità tecnica, intensità agonistico e carattere. Una di quelle vittorie che hanno un valore pesantissimo e non solo per la classifica ma anche per dare un’ulteriore segnale a tutta la concorrenza.

Un Napoli di ferro quello di Spalletti che vince il quarto scontro diretto in trasferta e piazza l’undicesimo successo consecutivo in campionato. Un Napoli che riesce a sopperire anche assenze importanti: contro l’Atalanta non c’era Kvaratskhelia e il suo sostituto Elmas è stato tra i migliori in campo. Una squadra duttile che riesce sempre ad affrontare al meglio qualsiasi tipo di partita e di avversario. C’è anche tanta fisicità nella rosa e Spalletti e riesce a sfruttarla al meglio.

Napoli, telecronaca DAZN faziosa

Molti tifosi che hanno seguito la vittoria degli azzurri su DAZN si sono lamentati della telecronaca di Borghi e Marcolin. Il duo, secondo gli utenti del canale streaming avrebbe sostenuto per tutta la partita le sorti della DEA a discapito dell’imparzialità.

Se ne accorto anche il decano dei giornalisti napoletani, Rosario Pastore che dai propri canali social ha lanciato un’elegante bordata ai due telecronisti:

Mi preme di porgere il mio più sentito appoggio morale alla strana coppia Stefano Borghi e Dario Marcolin. Il loro supporto, la fede incredibile che hanno regalato nei loro commenti ad un sicuro pareggio dell’Atalanta, beh, meritavano una migliore (per loro) conclusione. Che dire? Mi dispiace, mi dispiace sul serio…