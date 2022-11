Spalletti: “Vittoria importantissima, infortunio Kvaratskhelia. Ecco cos’è successo”

Luciano Spalletti parla di Atalanta-Napoli, lo fa ai microfoni di Dazn: “Vittoria importante su di un campo difficile“.

Spalletti esulta per la vittoria del Napoli sull’Atalanta, il tecnico azzurro parla di tre “punti importantissimi, ottenuti contro una grandissima squadra come l’Atalanta. Dobbiamo sbagliare qualche passaggio in meno. L’Atalanta ha giocato una grande partita, in uno stadio molto difficile, ma i miei ragazzi sono abituati a giocare in ambienti così caldi“.

Spalletti sulla prestazione del Napoli ha detto: “Osimhen ha fatto quello che doveva fare, anche se era solo a metà servizio. Ha giocatore tre giorni fa. Di solito lui uomo contro uomo riesce a fare anche di più. L’Atalanta ci ha creato dei problemi con lo scambio delle punte che spesso sono riuscite a chiudere i triangoli dimostrando di voler giocare al calcio. Noi però siamo riusciti a compattarci ed a difendere in area di rigore. Potevamo anche fare il gol del 3-1, peccato che Simeone abbia strozzato il tiro“.

Sull’infortunio di Kvaratskhelia aggiunge: “ha avuto dolore alla schiena per la botta presa da Alexander Arnold. Abbiamo gestito la cosa nei due giorni successivi, ma prima della partenza per Bergamo si è dovuto fermare. Anche se per voi è lui che ci porta in giro per il mondo, ne abbiamo altri. Abbiamo preferito non dargli tensione, evitandogli il viaggio e il dubbio se gioca o meno. Non si va da nessuna parte con un calciatore solo, ne servono 22 di livello e non bisogna lanciare messaggi sbagliati. Elmas è stato eccezionale, ha fatto molto bene al posto di Kvaratskhelia“.