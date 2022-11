Corriere dello Sport – Napoli: si è sentita l’assenza di Kvaratskhelia con l’Atalanta

Corriere dello Sport commenta la vittoria del Napoli contro l’Atalanta, arrivata anche con l’assenza di Kvicha Kvartkshelia per infortunio.

Gli azzurri sono riusciti a vincere anche senza il georgiano che è uno dei fari della rosa azzurra. Kvaratskhelia ha avuto un problema alla schiena ed è in dubbio anche per la gara con l’Empoli. Lo staff medico farà di tutto per recuperarlo, ma non saranno forzati i tempi di recupero.

Atalanta-Napoli senza Kvaratskhelia

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “E tuttavia dire che a Bergamo l’assenza di Kvara non si sia sentita sarebbe una pietosa bugia. Il diligente e risoluto Elmas ha regalato la vittoria a Spalletti e poi l’ha difesa con un’attenta copertura sulla sua trequarti di sinistra. Ma senza la fantasia del georgiano le occasioni di passare tra le linee si riducono“.

Kvaratskhelia è stato il primo ad esultare al gol di Elmas, ma è chiaro che non vede l’ora di riprendersi il posto da titolare. Il giocatore sarà valutato dallo staff medico già nelle prossime ore, per capire se ci sarà la possibilità per Spalletti di mandarlo in campo con l’Empoli. Altrimenti il tecnico dovrà decidere se dare ancora fiducia a Elmas o pensare di puntare su Raspadori che è rimasto in panchina con l’Atalanta.