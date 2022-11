“Al Napoli offerte continue per Elmas, il Benfica ci ha provato” la risposta di Giuntoli

Il Napoli continua a ricevere offerte per Eljif Elmas, l’ultima a provarci è stato il Benfica che ha messo sul piatto 18 milioni di euro.

Il centrocampista macedone è tornato alla ribalta dopo il gol decisivo segnato all’Atalanta. Spalletti lo ha schierato al posto di Kvicha Kvaratskhelia, dimostrando di avere fiducia in ogni giocatore della sua rosa. Elmas a fine partita ha commentato anche il suo post in cui tirava in ballo il restare seduto sulla panchina troppo spesso, lasciandosi alle spalle quella piccola polemica. Il macedone avrà capito che Spalletti non tiene fuori nessuno per divertimento, ma è pagato per fare scelte e le compie in base a quello che pensa sia meglio per la squadra.

Calciomercato: il Benfica voleva Elmas

Le ultime notizie sul calciomercato del Napoli vengono date da Ciro Venerato che a a Tele A durante la trasmissione Terzo Tempo, dice: “Il Napoli riceve praticamente quotidianamente un’offerta per Elmas“. Il centrocampista a 23 anni non ha ancora trovato la giusta continuità di rendimento, ma è chiaro che ha delle qualità tecniche importanti.

Venerato fa sapere che un’offerta per Elmas è arrivata dal Benifica: “Questa notizia mi fu data da un giornalista di A Bola, mi pare fossero disposti ad offrire 15 o 18 milioni di euro. Così chiamai Giuntoli per chiedere conferme ed il direttore sportivo del Napoli mi risposa testualmente: “Si, è tutto vero, ma io Elmas non lo cedo“. Il centrocampista macedone è stato un acquisto fortemente voluto dalla società e dal direttore sportivo. Il club azzurro crede nelle qualità del giocatore e vuole continuare a trattenerlo in rosa, perché spera in una sua maturazione che possa portarlo a diventare un giocatore di riferimento nei prossimi anni. Sicuramente il gol segnato all’Atalanta può contribuire a questa sua crescita, dandogli convinzione e ancora più voglia di lottare per un posto da titolare.