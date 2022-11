Allerta Meteo Napoli: abbattuti scooter, lungomare impraticabile

Allerta meteo arancione in Campania, scuole e parchi cittadini chiusi. Il forte vento sta devastando la città di Napoli con moti ondosi molto forti.

Da questa notte il maltempo si sta abbattendo sulla Campania, con piogge violente, ma soprattutto con raffiche di vento molto intense. Scuole chiuse a Napoli ma anche in tantissimi altri comuni della Campania. Le prime ore del maltempo a Napoli hanno portato già diversi danni. Il forte vento è il pericolo maggiore. Si segnalano già scooter abbattuti per strada, ma anche tantissimi disagi per automobilisti e per coloro che devono raggiungere i posti di lavoro.

Napoli allerta Meteo: la situazione del mare

Il lungomare di Napoli desta particolari attenzione. Il forte moto ondoso dovuto ai venti ha creato una situazione di impraticabilità. L’acqua delle onde che si infrangono sugli scogli a intervalli regolari, invade il marciapiedi sul lungomare. La situazione resterà costante per tutta la giornata, rendendo difficilissimo raggiungere tutti i centri di interesse.