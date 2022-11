«Maradona Day», durante i Mondiali, la proposta di Infantino. Esultano i tifosi del Napoli

Gianni Infantino, numero uno della Fifa propone di istituire il «Maradona Day» ad ogni edizione del mondiale di calcio.

Maradona oscura per un giorno i mondiali di calcio in Qatar. Una passione senza limiti quella dimostrata dai tifosi di tutto il mondo e in particolare quelli del Napoli che hanno onorato con tutto l’affetto possibile nei confronti della leggenda del calcio, i due anni dalla scomparsa di Diego Armando Maradona.

MARADONA DAY DURANTE I MONDIALI

Gianni Infantino, numero uno della Fifa è amico dell’argentino scomparso due anni fa ha proposto: «Un “Maradona Day” per calciatori e tifosi. Diego Maradona dovrebbe avere una giornata di festa a lui dedicata ad ogni Coppa del Mondo.

Diego è immortale, è con noi» ha spiegato Infantino durante una celebrazione per Maradona in Qatar, dove in questi giorni si svolge il Mondiale 2022.

«Dobbiamo non solo rendere omaggio ma anche celebrare Diego. Vorrei che d’ora in poi, ad ogni Mondiale, ci prendessimo un giorno per celebrare Diego Armando Maradona, perché ha fatto innamorare tante persone del nostro sport, il calcio».

Le parole di Infantino sono state colte con grande entusiasmo dai tifosi del Napoli. I fans azzurri ieri sera sono stati protagonisti di una bellissima fiaccolata in memoria del “Pibe De Oro“.

Di fronte all’impianto a lui stesso intitolato, cori, fumogeni e tutto il calore che una tifoseria come quella azzurra può dare. Immagini pubblicate su Instagram, in una storia, dal profilo ufficiale del Diez e dal figlio Diego jr. con la scritta “Grazie mille Napoli”.