Attacco hacker su WhatsApp: Milioni di numeri rubati in Italia

Attacco hacker su WhatsApp: rubati milioni di numeri, il paese più colpito è l’Italia subito dopo l’Egitto: Ecco cosa è successo.

WhatsApp ha subito un grosso attacco hacker. Stando a quanto riporta Cybernews alcuni hacker sarebbero riusciti ad entrare in possesso, tramite la famosa app di messaggistica, di oltre 487 milioni di numeri di telefono. Numeri che proverrebbero da 84 Paesi del mondo, ma a quanto pare l’Italia sarebbe uno dei territori più colpiti (35 milioni) subito dopo l’Egitto.

I numeri sottratti vengono solitamente venduti ad altri hacker e cybercriminali, che utilizzano i dati sensibili per organizzare attacchi smishing, phishing e vishing. Come evitare tutto ciò? Basta non rispondere a numeri sconosciuti e messaggi ambigui. Al momento Meta, a cui fa capo Mark Zuckerberg, non ha ancora commentato quanto accaduto.