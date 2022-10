Whatsapp down, problemi in tutto il mondo

Whatsapp è down in tutto il mondo. Le segnalazioni arrivano su Twitter. Il sito DownDetector segnala problemi dalle 9 di stamattina.

Whatsapp è down in tutto il mondo. Le segnalazioni arrivano su Twitter mentre il sito DownDetector segnala l’inizio delle problematiche a partire dalle 9 di questa mattina. L’account Twitter della risorsa di Meta non ha ancora segnalato la problematica. Il topic #whatsappdown è già in tendenza sul social network.

WHATSAPP DOWN

WhatsApp down anche in tutta Italia: stop all’app di messaggistisca. Da diverse città come Roma, Milano, Napoli, Torino, Firenze, Bari, Perugia arrivano segnalazioni di disservizi legati all’invio e alla ricezione di messaggi. L’app non sembra riuscire a connettersi alla rete.

La data di inizio del malfunzionamento, il 24 ottobre, coincide con quella che WhatsApp aveva indicato per dire ufficialmente addio ad alcuni vecchi dispositivi. Che non sono più in grado di supportare l’applicazione. In particolare, per quanto riguarda gli iPhone, non potranno più sfruttare WhatsApp i telefoni aggiornati alle versioni iOS 10 e iOS 11 (per esempio i modelli iPhone 5 o iPhone 5c), mentre per quanto riguarda Android, bisogna avere almeno la versione 4.1. La coincidenza fa pensare: è possibile che l’aggiornamento del software abbia provocato qualche problema e dunque, di conseguenza, un «down» su tutti i dispositivi? Al momento Meta, la società proprietaria di WhatsApp, non ha rilasciato alcuna comunicazione.