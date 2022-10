Del Genio: “Napoli fortissimo, ma c’è una cosa che mi preoccupa moltissimo”

Paolo Del Genio esalta la vittoria del Napoli a Roma ma si dice preoccupato da un aspetto del calcio italiano.

Il Napoli esce vincitore anche dall’Olimpico, con la vittoria sulla Roma salgono a 11 i risultati utili consecutivi della squadra di Spalletti. Ad oggi gli azzurri sono primatisti in Italia e in Europa, ma le ultime sviste arbitrali a favore dell‘asse Torino-Milano cominciano a preoccupare non solo i tifosi ma anche gli addetti ai lavori. Se la stampa Italiana snobba il Napoli, le decisioni arbitrali potrebbero falsare tutto il campionato.

Sull’argomento è intervenuto Paolo Del Genio, il il giornalista ai microfoni di Tele A ha spiegato:

“Siamo felici per la vittoria del Napoli, ma fa contestualmente anche preoccupare: c’è un atteggiamento del calcio italiano in generale, che sappiamo quali posizioni spinge e quali sono i mezzi per portare le cose in una certa direzione. Dunque, il Napoli che cosa deve fare? Cerchiamo di capire quale può essere la strada percorrere…gli azzurri devono giocare bene? No, ma benissimo. Metterla sul piano di quel calcio lì non è possibile”.

Paolo Del Genio ha inoltre aggiunto: “Anche sul piano delle polemiche o provocazioni, poco si può fare: abbiamo una stampa che ce la farebbe pagare e ci darebbe immediatamente addosso. Dunque, l’unica strada percorribile, è quella di vincere giocando talmente bene nonostante gli episodi dubbi, come il rigore di Ndombele. Episodio simile è accaduto anche in Fiorentina-Inter con il penalty che, però, è stato assegnato a Lautaro Martinez“.