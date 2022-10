Mourinho e Ndombele: il bel gesto dopo Roma-Napoli

L’abbraccio tra Mourinho e Ndombele diventa virale sui social. Il centrocampista francese è stato protagonista del discusso penalty.

Osimhen manda in orbita il Napoli. Un missile del nigeriano condanna alla sconfitta la Roma, battuta 1-0 all’Olimpico dagli azzurri che si riprendono la vetta solitaria della classifica a +3 sul Milan centrando l’undicesimo successo consecutivo tra campionato e Champions.

Polemiche all’Olimpico alla mezzora, per un rigore inizialmente assegnato al Napoli per contatto tra Rui Patricio e Ndombele, e un cartellino a testa nella prima frazione. Post match rovente: Karsdorp spinge Irrati in seguito ad un testa a testa tra i due.

Ndombele-Mourinho, l’abbraccio dopo Roma-Napoli



Il 25enne centrocampista francese si è reso protagonista di un altro episodio, a fine gara, diventato presto virale sui social. Al termine del big match dell’Olimpico il giocatore è stato infatti raggiunto dal suo ex allenatore ai tempi del Tottenham.

José Mourinho, lo ha abbracciato per poi sussurrargli qualcosa all’orecchio, senz’altro inerente l’episodio del calcio di rigore poi revocato ai partenopei. Proprio Mou, che stravede per il centrocampista francese, aveva investito ben 62 milioni di euro (più 10 di bonus) per portarlo agli Spurs dall’Olympique Lione nell’estate del 2019.

I due hanno poi lavorato insieme fino all’aprile del 2021 quando Mou venne esonerato con il Tottenham ancorato al settimo posto in Premier League. Un affetto, intatto nel tempo, che legava e lega ancora oggi l’attuale centrocampista del Napoli e lo ‘Special One‘: una stima reciproca che travalica la rivalità del campo.