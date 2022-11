La gaffe di Stramaccioni in diretta Rai fa impazzire i social

Stamaccioni nel commento tecnico della gara tra Tunisia e Australia, è, protagonista di una gaffe su Wahbi Khazri diventata virale.

La battuta di stramaccioni su Wahbi Khazri diventata virale sul web. I commenti tecnici sulla Rai dell’ex tecnico dell’Inter Andrea Stramaccioni, stanno riscuotendo ogni giorno sempre maggiore popolarità.

Anche quando si tratta di creare espressioni bizzarre, quasi neologismi. Come nel caso registrato durante Tunisia-Australia, vinta dai Socceroos per 1-0. Riferendosi al trequartista nordafricano Wahbi Khazri, Stramaccioni ha detto: “Si mette le mani nei non capelli, perché non li ha”, scatenando il web.

“Si mette le mani nei NON capelli”

ANDREA STRAMACCIONI, OLIO SU TELA, PT.3 pic.twitter.com/KX5LRmDHTD — rik🦁 (@_rik46) November 26, 2022

La battuta di Stramaccioni ha scatenato i commenti sui social. Qualcuno rivolgendosi alla televisione di Stato, ad esempio, scrive: “Tenete Stramaccioni a commentare qualcosa ogni giorno anche a mondiale finito“.

“Miglior telecronista della storia”.

“Poco da fare è il più grande telecronista di tutti i tempi”.

“Dategli la direzione di Rai Sport, anzi, di tutta la Rai”.

“È il numero uno, non deve tornare più ad allenare, questa è la sua carriera”. Questi alcuni dei commenti che si possono leggere sul web.