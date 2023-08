L’ATTACCO DEI GIGANTI: DUE GIOCATORI DEL NAPOLI AMANO LA SERIE, ECCO CHI

I giocatori del Napoli Lozano e Lobotka hanno rivelato di essere fan de L’Attacco dei Giganti, famoso manga e anime di Hajime Isayama.

ULTIME NOTIZIE CALCIO NAPOLI. La cultura pop giapponese sta conquistando il mondo, e l’onda dei manga e degli anime non si ferma solamente all’industria dello spettacolo. Anche nel mondo del calcio, alcuni giocatori rivelano la loro passione per queste opere artistiche. Recentemente, due giocatori del Napoli, Hirving Lozano e Lobotka, hanno manifestato il loro amore per “L’Attacco dei Giganti”, la popolare serie scritta e disegnata da Hajime Isayama.

L’Attacco dei Giganti e il Napoli: Un Incontro Inaspettato

Mentre serie come “Naruto” hanno guadagnato fan celebri come Michael B. Jordan e il cestista Zion Williamson, “L’Attacco dei Giganti” non è da meno. In una rivelazione sorprendente, due giocatori di livello mondiale del Napoli, l’attaccante messicano Hirving Lozano e il centrocampista Lobotka, hanno mostrato la loro passione per la serie.

La coppia non si limita solo all’anime, ma legge anche il manga, come evidenziato da una foto pubblicata sul web che mostra Lobotka con due volumi de “L’Attacco dei Giganti” in edizione inglese.

Anime e Manga: Una Passione Crescente nel Calcio

L’influenza dell’animazione e dei manga giapponesi nel mondo del calcio è in aumento. Questa condivisione di interessi tra due mondi apparentemente differenti offre un lato umano e accessibile dei giocatori, dimostrando che anche le stelle del calcio possono essere fan di queste serie animate.

La passione di Lozano e Lobotka per “L’Attacco dei Giganti” potrebbe anche ispirare altri a esplorare il mondo degli anime e dei manga. Chissà se in futuro sfoggeranno qualche video speciale dedicato all’anime di Isayama o altre manifestazioni della loro passione.

Conclusioni: Un Incontro Culturale

Questo incrocio tra il calcio e l’animazione giapponese rappresenta un incontro culturale interessante e inaspettato. Con stelle come Lozano e Lobotka che mostrano apertamente il loro amore per “L’Attacco dei Giganti”, si sta creando un ponte tra il mondo dello sport e quello dell’arte, della creatività e dell’immaginazione.

L’entusiasmo per la serie non si ferma solo ai libri o alla televisione. La popolarità di “L’Attacco dei Giganti” è tale che è persino arrivata in spiaggia con una scultura in sabbia dedicata ad Attack on Titan.

Il fascino universale di “L’Attacco dei Giganti” e altre opere di anime e manga continua a crescere, e ora sta raggiungendo anche i campi da calcio in Europa. Una dimostrazione di come l’arte e lo sport possano unirsi, superando le barriere culturali e creando connessioni inaspettate.