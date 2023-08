Alvino Fa Chiarezza su Osimhen e Lozano nel Napoli: “Basta Film inutili”

Carlo Alvino interviene per dissipare i dubbi su Hirving Lozano e Victor Osimhen, dopo l’amichevole del Napoli contro il Girona.

Calciomercato Napoli. In un clima di speculazioni e voci di mercato, Carlo Alvino, noto giornalista, ha voluto fare chiarezza sulle situazioni di Hirving Lozano e Victor Osimhen, due delle stelle principali del Napoli.

Napoli vs Girona: L’Amichevole

Il Napoli ha affrontato il Girona in un’amichevole a Castel Di Sangro, terminata 1-1 nei tempi regolamentari. La partita è stata decisa da Alex Meret, che ha parato due calci di rigore, garantendo la vittoria agli azzurri. Nonostante le voci che lo vorrebbero altrove, Hirving Lozano è partito titolare nella partita, allenata da mister Garcia.

Lozano e Osimhen: Le Parole di Alvino

Recentemente, le voci su Lozano e Osimhen hanno creato confusione tra i tifosi e gli osservatori. Carlo Alvino ha voluto mettere fine alle speculazioni con un tweet:

“Come avevo ampiamente anticipato l’emarginato Lozano è regolarmente in campo… poi si faranno tutte le dovute valutazioni di mercato… e per sgombrare il campo dagli equivoci la prossima amichevole vedrà regolarmente in campo Osimhen, tenuto fuori solo a scopo precauzionale per un leggero affaticamento. Non fate film inutili!”.

Queste parole rivelano l’intenzione del club di mantenere Lozano e l’assenza di Osimhen dall’amichevole è stata solo una precauzione. Le parole “non fate film inutili” sottolineano la necessità di non creare dramma inutile attorno alla situazione.

Clima Sereno nel Napoli

Grazie all’intervento di Alvino, la situazione sembra più chiara. Lozano e Osimhen sono parte integrante dei piani del Napoli, e le decisioni recenti sono state prese con attenzione e strategia, piuttosto che segni di possibili trasferimenti.

Le parole di Alvino servono a calmare gli animi e a concentrare l’attenzione sulla preparazione della nuova stagione. I tifosi del Napoli possono guardare avanti con fiducia, sapendo che due dei loro giocatori chiave sono saldi nelle intenzioni del club.

Nel mondo frenetico del calcio, un po’ di chiarezza è sempre apprezzata, e Carlo Alvino ha fornito proprio questo, mettendo a tacere le voci e ristabilendo la calma tra i sostenitori azzurri. La parola chiave per i tifosi del Napoli ora è fiducia, non solo in Lozano e Osimhen, ma anche in tutto il team e nella leadership del club.