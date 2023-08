Napoli-Girona 1-1 (3-1 d.c.r.) Simeone risponde a Stuani, poi decisivo Meret

Napoli batte il Girona 4-2 ai rigori nell’amichevole a Castel di Sangro. Simeone pareggia, mentre Meret brilla nella lotteria dei rigori.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Nella cornice di Castel di Sangro, Napoli e Girona hanno offerto una sfida avvincente che ha visto i partenopei trionfare 4-2 ai rigori. L’amichevole, quarta del precampionato per gli azzurri, ha regalato emozioni e indicazioni importanti.

Match Equilibrato

Il match era finito 1-1 nei tempi regolamentari, con Simeone che su rigore aveva risposto al gol di Stuani, nato da un errore difensivo di Ostigard. Giovanni Simeone, schierato dal primo minuto da Garcia, ha mostrato grande intesa con i suoi compagni, segnando il pareggio dagli 11 metri.

La sfida si è poi decisa ai rigori, con Alex Meret autentico eroe della serata, parando due tiri dal dischetto.

Assenze e Novità

Victor Osimhen è stato costretto a saltare il match per un affaticamento muscolare, una decisione presa in piena osservanza della legge della precauzione in questo momento delicato della preparazione. Senza Osimhen, il tecnico francese Rudi Garcia ha optato per un insolito 4-4-2, lanciando titolare Lozano accanto a Simeone.

Momenti Chiave

Gli spagnoli sono passati in vantaggio grazie a un errore di Ostigard, che ha permesso a Stuani di capitalizzare. Il pari azzurro è arrivato con un penalty trasformato con sicurezza da Simeone.

Nella ripresa, il Napoli ha introdotto i titolari come Kvaratskhelia, ma senza trovare la via del gol. La chance più ghiotta è stata per Di Zedadka, ma il successo è stato ottenuto ai rigori, con gol di Raspadori, Anguissa e Zielinski, e un errore di Politano.

Come sta il Napoli?

Questa vittoria ai rigori contro il Girona conferma la crescita del Napoli in questo precampionato. Le prove tattiche di Garcia, l’affermazione di Simeone, e la solida prestazione di Meret sono elementi positivi da portare avanti. Ora, l’attenzione si sposta verso il prossimo test domenica contro l’Augsburg, sempre a Castel di Sangro, dove i tifosi azzurri sperano di vedere ulteriori progressi in vista della nuova stagione.