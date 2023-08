LIVE Napoli-Girona: Formazioni e Dove Vedere il Match

Segui in diretta il live di Napoli-Girona: risultato, tabellino, azioni salienti e cronaca dell’amichevole precampionato degli azzurri.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Con il campionato di Serie A che si avvicina, il Napoli è in campo per un’altra amichevole di precampionato, questa volta contro gli spagnoli del Girona. La partita si svolgerà al Teofilo Patini di Castel di Sangro, in Abruzzo, sede della seconda parte del ritiro precampionato del Napoli.

Una Partita da Non Perdere

Il Girona è una squadra di rispetto che milita in Liga e fa parte del City Group, l’universo calcistico che include anche il Manchester City. L’incontro con il Napoli offre una buona opportunità per entrambe le squadre di testare le proprie formazioni e prepararsi per la stagione imminente.

Le Scelte di Garcia

L’allenatore del Napoli, Rudi Garcia, sta affrontando alcune decisioni tattiche, con Mario Rui, Gaetano e Demme che restano in infermeria. Ma il recupero di Lobotka e la possibile presenza di Lozano potrebbero aggiungere dinamismo alla squadra. In attacco, dietro Osimhen, Garcia potrebbe optare per il trio Politano, Raspadori (fresco di rinnovo) e Kvaratskhelia.

Napoli-Girona Formazioni

Napoli (4-3-3) : Gollini, Zanoli, Ostigard, Juan Jesus, Obaretin; Zedaka, Elmas, Folorunsho; Zerbin, Simeone, Lozano. A disposizione : Meret, Contini, D’Avino, Rrahmani, Russo, Olivera, Zielinski, Politano, Di Lorenzo, Lobotka, Kvaratskhelia, Raspadori, Anguissa

Girona (4-4-2): Juan Carlos; Arnau, David Lopez, Blind, Miguel; Aleix Garcia, Yangel Herrera, Savio, Jastin, Tsygankov, Stuani. A disposizione: Gazzaniga, Fuidias Ribera, Bernardo, Yan Couto, Martin Nunez, Manu Vallejo, Callens, Pau Victor, Selvi, Almena.

Dove Guardare il Match

La partita sarà disponibile in TV e streaming, consentendo ai fan di tutto il mondo di seguire l’azione dal vivo. Non perdere questa opportunità di vedere due squadre emozionanti affrontarsi in un match amichevole che promette di essere ricco di talento e strategia.