SKY: “Infortunio Osimhen: Ultime Notizie da Castel di Sangro! Ecco cosa è trapelato”

Da Castel di Sangro arrivano notizie rassicuranti sull’infortunio di Victor Osimhen. Ecco le previsioni sul ritorno in campo.

Notizie Calcio Napoli. L’infortunio di Victor Osimhen ha tenuto i tifosi del Napoli con il fiato sospeso, ma sembra che non ci sia motivo di preoccupazione. L’attaccante nigeriano non è sceso in campo nell’amichevole contro il Girona, da Castel di Sangro trapela una voce rassicurante sul suo recupero.

L’Infortunio Osimhen e l’Assenza Contro il Girona

Victor Osimhen non è stato tra i giocatori a disposizione di Rudi Garcia nella sfida contro gli spagnoli. Il Napoli ha vinto ai calci di rigore, ma il numero 9 azzurro si è solo accomodato in panchina. La ragione? Un leggero affaticamento all’adduttore, che ha portato alla decisione precauzionale di tenerlo fuori dal campo.

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport 24, non c’è nulla di particolarmente preoccupante riguardo all’infortunio Osimhen. La voce trapelata da Castel di Sangro, da ambienti vicini al club partenopeo, è che il bomber tornerà in campo già nella prossima gara amichevole.

Precauzione e Ottimismo

L’infortunio Osimhen non preoccupa per nulla il Napoli. È stato solo un modo per cautelarsi da eventuali rischi più gravi, data l’importanza del giocatore per la squadra. Il recupero dell’attaccante è atteso in tempi brevi, e l’infortunio Osimhen sembra essere solo un piccolo contrattempo nella sua preparazione pre-stagionale.

Il Futuro di Osimhen al Napoli

Intanto, la società continua a lavorare per mettere a punto il futuro dell’attaccante nigeriano. Ieri c’è stato un nuovo incontro tra l’agente Calenda e il presidente De Laurentiis per discutere del rinnovo del contratto. L’intesa di massima c’è, e ora bisogna solo trovare una quadra definitiva e stabilire i tempi per l’eventuale annuncio.

Decisione precauzionale

L’infortunio Osimhen non sembra essere un problema serio per il Napoli. La decisione di tenerlo fuori dalla sfida con il Girona è stata puramente precauzionale, e il ritorno in campo del giocatore è atteso a breve. Con il rinnovo del contratto in vista, il futuro di Osimhen appare luminoso, e i tifosi azzurri possono guardare con fiducia alla nuova stagione.