Victor Osimhen è l’ultima bandiera e il nuovo simbolo del Napoli. Il club azzurro ha respinto offerte enormi per trattenere il suo bomber, in controtendenza all’andamento della serie A.

Calciomercato Napoli. La storia del Napoli e del suo bomber Victor Osimhen ha il sapore nostalgico della vecchia Serie A, quando i club non solo acquistavano i campioni ma li tenevano chiusi in cassaforte. Oggi, in un’epoca di “discount” dove i talenti sono spesso messi in vendita, il Napoli emerge come l’eccezione che conferma la regola. La gestione De Laurentiis si è dimostrata eccellente, asfaltando tutti i club di A e molti anche in Europa, che hanno bisogno di vendere.

Osimhen: il Diamante del Napoli

Con 31 gol stagionali, 26 dei quali in campionato, Osimhen è stato il fattore decisivo per la conquista dello scudetto da parte del Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha fissato chiare regole d’ingaggio, respingendo persino un’offerta di 140 milioni dall’Al Hilal. Di milioni ne servono altri 60, per un totale di 200: è un messaggio chiaro alle Leghe straniere e al PSG.

Un Simbolo di Appartenenza

I capelli biondo platino e la maschera di Osimhen sono diventati un simbolo di appartenenza per i tifosi del Napoli. La città intera è stata rapita dall’energia e dalla passione del suo numero 9. Osimhen non è solo un giocatore di calcio, ma un eroe, un supereroe in maschera che ha portato il Napoli a nuove vette.

Rinnovo con Orgoglio

De Laurentiis sta pazientemente negoziando il rinnovo con il manager di Osimhen, Roberto Calenda. L’intenzione è chiara: completare il rinnovo e sbandierarlo con orgoglio. Il Napoli vuole essere il simbolo di un calcio diverso, in cui i gioielli vengono valorizzati e tenuti, piuttosto che essere venduti al miglior offerente.

Il rinnovo di Osimhen: Trionfo del Napoli

Osimhen è la bandiera del Napoli, il suo supereroe in maschera, il nuovo re della città. La sua permanenza in maglia azzurra rappresenta non solo un trionfo per il club ma un ritorno ai valori di un tempo, quando i campioni erano considerati tesori inestimabili. Il Napoli sta tracciando un percorso unico, cercando di trattenere il suo diamante più prezioso, e i tifosi non possono che gioire per questo rinnovo dell’orgoglio e dell’identità calcistica della città.