Rinnovo Osimhen, De Laurentiis è una volpe: Ecco cosa ha fatto per convincere l’attaccante e il suo agente

Rinnovo Osimhen, De Laurentiis alza l’offerta di rinnovo per Victor Osimhen a 8 milioni di euro più una percentuale sui diritti d’immagine.

Calciomercato Napoli. Colpo di scena nella trattativa per il rinnovo di Victor Osimhen con il Napoli. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe effettuato un deciso rilancio per convincere l’attaccante nigeriano a prolungare il contratto in scadenza nel 2025.

Il numero uno azzurro, da volpone qual è, avrebbe messo sul piatto un ingaggio da 8 milioni di euro netti a stagione, 1 in più rispetto alla precedente offerta, oltre a riconoscere al giocatore una percentuale sui diritti d’immagine, da sempre gestiti integralmente dal club. De Laurentiis vuole fortemente il rinnovo di Osimhen, ed è disposto a fare sacrifici economici importanti pur di blindare il proprio gioiello.

L’ incontro tra l’agente di Osimhen e De Laurentiis

L’incontro tra De Laurentiis e l’agente del giocatore, Calenda, ha assunto i toni di una riunione fra amici, ma con interessi mai convergenti. Tra scherzi e sorrisi, i due hanno affrontato seriamente l’argomento rinnovo, cercando di scacciare le ombre che aleggiano su trattative di questa portata.

La firma, tuttavia, è ancora in sospeso. Ma la serenità con la quale i due si sono salutati lascia intravedere un futuro promettente. L’ottimismo è palpabile, ma la firma sul contratto è ancora da mettere.

Una rivoluzione in atto

La Gazzetta dello Sport ha definito l’offerta una vera e propria rivoluzione. Oltre a passare da una proposta iniziale di 7 milioni netti a 8 milioni, De Laurentiis ha concesso anche una percentuale sui diritti d’immagine, un’iniziativa audace che dimostra la determinazione del Napoli di trattenere il calciatore.

Conclusioni

Il rinnovo di Osimhen riscrive il mercato del Napoli

L’ansia cresce tra i tifosi del Napoli, che sperano di vedere Osimhen con la maglia azzurra fino al 2027. La situazione è ancora in sospeso, ma l’ottimismo è nell’aria. Questo rinnovo potrebbe non solo plasmare il futuro di Osimhen ma anche riscrivere le regole dei negoziati nel calcio Napoli.

Ora, come in una miniserie a puntate, attendiamo il prossimo episodio di questa entusiasmante saga del rinnovo. Con un presidente disposto a fare una mossa così audace, i tifosi possono solo sperare che il capitolo finale porti la firma desiderata sul contratto di Osimhen.