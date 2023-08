Pedullà: Il Napoli punta su Mavropanos: Affare da 18-20 Milioni. Kevin Danso vicino al rinnovo con il Lens

Il Napoli si concentra su Kōnstantinos Mavropanos, con un affare da 18-20 milioni, mentre Kevin Danso è vicino al rinnovo con il Lens.

Calciomercato Napoli. Le ultime notizie sul mercato del calcio Napoli stanno riscaldando l’estate, con gli occhi puntati su due giocatori chiave: Kōnstantinos Mavropanos e Kevin Danso. Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha fornito aggiornamenti importanti tramite il suo portale ufficiale.

Kevin Danso Vicino al Rinnovo con il Lens

Il Lens è determinato a mantenere Kevin Danso, il difensore centrale austriaco. Dopo aver ceduto Seko Fofana e Lois Openda in questa sessione di trattative, la dirigenza del Lens sembra essere convinta di offrire il rinnovo fino al 2028 a Danso. Questa mossa confermerebbe le dichiarazioni del direttore generale del club, che negava ogni possibilità di cessione del giocatore.

Napoli Concentrato su Mavropanos

Con Danso vicino al rinnovo, il Napoli può concentrare le sue energie su Kōnstantinos Mavropanos. Secondo Pedullà, lo Stoccarda è aperto all’operazione da 18-20 milioni più bonus. Tuttavia, la concorrenza in Inghilterra richiede prudenza nella trattativa. Il Napoli, comunque, sembra determinato e sta insistendo per portare a termine l’affare.

La situazione è in costante evoluzione, con il Napoli che sembra pronto a fare una mossa significativ per Mavropanos, mentre Danso si avvicina sempre più al rinnovo con il Lens. I tifosi del Napoli saranno certamente ansiosi di vedere come si sviluppano questi affari nelle prossime settimane.

