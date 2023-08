Il Napoli non molla Danso: rilancio per il difensore del Lens (Sport Mediaset)

l Napoli punta il difensore Danso del Lens e nel weekend è previsto il rilancio per provare a strapparlo ai francesi: le ultime notizie di calciomercato.

Calciomercato Napoli. Il Napoli è alla ricerca di un rinforzo per la difesa dopo la cessione di Kim Min-Jae al Bayern Monaco. Il tecnico Rudi Garcia avrebbe dato il via libera per completare il reparto arretrato con un nuovo centrale di spessore.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il nome caldo è quello di Kevin Danso del Lens. I francesi però hanno alzato il muro, proponendo all’austriaco il rinnovo del contratto con ingaggio triplicato a 1,5 milioni di euro annui per respingere il corteggiamento azzurro.

Nonostante questo, il Napoli non demorde e nel weekend sarebbe pronto a presentare un rilancio per cercare di strappare Danso al Lens. Il difensore ha il contratto in scadenza con i francesi nel 2026, ma la volontà di De Laurentiis sembra chiara: regalare un altro centrale di spessore a Garcia.

La prima offerta del patron partenopeo era stata rispedita al mittente, ma ora è atteso un nuovo assalto deciso per provare a convincere il Lens a privarsi del giocatore nativo di Feldkirch. Danso è un obiettivo concreto e il Napoli farà di tutto per accontentare le richieste di Garcia.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire se la trattativa potrà decollare definitivamente. De Laurentiis è pronto al rilancio, la palla passa ora al club francese e al giocatore, che dovranno valutare la bontà della nuova offerta. L’asse Napoli-Lens è destinato a infiammarsi nei prossimi giorni.