Sport Mediaset: Osimhen e il Napoli separati da 50 milioni. No all’offerta saudita

Victor Osimhen è vicino al rinnovo con il Napoli, ma la clausola rescissoria è ancora un punto di divergenza. Intanto, l’attaccante ha rifiutato l’offerta dell’Arabia Saudita.

Calciomercato Napoli. Si lavora al rinnovo di Osimhen con il Napoli, ma resta distanza sulla clausola rescissoria: il nigeriano vorrebbe 150 milioni, De Laurentiis ne chiede 200. Le ultime.

Osimhen e Napoli divisi da 50 Milioni

Il rinnovo di Victor Osimhen con il Napoli procede, ma resta ancora distanza sull’entità della clausola rescissoria che il club azzurro vorrebbe inserire nel nuovo contratto.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, nell‘incontro odierno tra le parti si è discusso proprio di questo aspetto. Il Napoli vorrebbe fissare la clausola a 200 milioni di euro, mentre l’entourage del nigeriano spingerebbe per una cifra più bassa, intorno ai 150 milioni.

Tutto ok invece sugli altri aspetti del prolungamento: nuovo contratto fino al 2027 e stipendio da 7 milioni di euro a stagione.

L’attaccante ex Lille vuole restare ad alti livelli in Europa, possibilmente regalando un altro scudetto al Napoli dopo quello della scorsa stagione. L’inserimento di una clausola rescissoria sarebbe funzionale a lasciarsi una porta aperta per il futuro, qualora arrivassero offerte irrinunciabili dai top club europei.

No all’Offerta Saudita

Sugli altri dettagli dell’accordo, invece, sembra esserci l’intesa: contratto fino al 2027 e stipendio da 7 milioni di euro netti a stagione. Osimhen avrebbe rifiutato l’offerta faraonica dell’Al Hilal, che metteva sul piatto 140 milioni per il cartellino e 60 milioni in 3 anni di ingaggio.

Nonostante la possibilità di riunirsi con l’ex compagno Koulibaly, Osimhen preferisce rimanere nei grandi palcoscenici del calcio europeo. Vuole dimostrare di poter affermarsi a livelli alti con continuità, magari contribuendo a un altro successo del Napoli in Serie A.

La sensazione è che le parti possano venirsi incontro e trovare un compromesso intorno ai 150 milioni di euro. La volontà del giocatore sembra essere quella di proseguire all’ombra del Vesuvio, blindando un contratto importante e garantendosi allo stesso tempo una possibile via di fuga tra un paio di stagioni.