SKY – Rinnovo Osimhen – Napoli: Avanza la Trattativa! Il Punto della Situazione dopo l’Incontro con l’Agente

I dettagli dell’incontro tra il Napoli e l’agente di Victor Osimhen, Roberto Calenda. Le parti avanzano nella trattativa per il rinnovo del contratto dell’attaccante nigeriano. Le ultime notizie da Gianluca Di Marzio.

Calciomercato Napoli. La trattativa per il rinnovo del contratto di Victor Osimhen è entrata in una fase cruciale. Nella giornata di oggi, c’è stato un incontro chiave tra l’agente dell’attaccante, Roberto Calenda, e la dirigenza del Napoli.

L’Incontro tra l’agente di Osimhen e De Laurentiis

Previsto inizialmente per lunedì, l’incontro si è tenuto poche ore dopo l’orario programmato. Roberto Calenda è arrivato al ritiro di Castel di Sangro intorno alle 14, incontrando poi il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

Sul tavolo, il nodo principale della discussione è stato proprio il rinnovo contrattuale di Victor Osimhen, attaccante nigeriano classe 1998.

Punti di Discussione

Secondo il collega ed esperto di mercato di Sky, Gianluca Di Marzio, la trattativa sta procedendo positivamente. L’obiettivo è quello di trovare una quadra definitiva su due aspetti cruciali:

L’ingaggio che dovrebbe percepire Osimhen.

Il valore della clausola che verrà inserita nel nuovo contratto.

Le parti hanno parlato, e pur mancando ancora alcuni dettagli, la volontà reciproca è quella di venirsi incontro.

Osimhen in Forma

Intanto, Victor Osimhen continua a lavorare agli ordini del nuovo allenatore Rudi Garcia. Nell’ultima partita amichevole giocata contro l’Hatayspor, l’ex attaccante del Lille ha segnato una doppietta, confermando la sua forma smagliante.

Osimhen resta o va via?

Roberto Calenda e il Napoli continuano a lavorare per arrivare al rinnovo di Victor Osimhen. La trattativa sembra essere sulla buona strada, e i tifosi del Napoli possono guardare con ottimismo all’evoluzione della situazione.

La permanenza di Osimhen sarebbe un segnale forte per il progetto sportivo del Napoli, che punta a competere al massimo livello sia in Italia che in Europa.

Rimani aggiornato per ulteriori sviluppi sulla situazione del rinnovo contrattuale di Victor Osimhen con il Napoli. La stagione sta per iniziare, e il futuro dell’attaccante potrebbe essere al centro dell’attenzione nei prossimi giorni.