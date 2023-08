SKY – L’agente di Osimhen nell’hotel del Napoli: Ecco cosa filtra

Roberto Calenda, procuratore di Victor Osimhen, è tornato aCastel di Sangro per discutere il rinnovo di contratto del bomber con Aurelio De Laurentiis. Presenti anche il ds Meluso e il capo scouting Micheli.

Calciomercato Napoli. Inco importantissimo tra l’agente di Victor Osimhen, Roberto Calenda, il presidente Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo Meluso, e il capo scouting Micheli. La riunione potrebbe decidere il futuro del calciatore nel club partenopeo.

Calenda era già stato in Abruzzo domenica scorsa per un breve incontro con il suo assistito. Tuttavia, questa volta il suo ritorno coincide con un incontro rilevante con De Laurentiis e il resto della dirigenza del club, in una sequenza di appuntamenti che si sono susseguiti dall’inizio dell’estate e durante il primo ritiro di Dimaro.

Uno dei temi principali di discussione è il rinnovo del contratto di Osimhen, particolarmente rilevante in questi giorni in cui sono circolate voci di una possibile offerta shock da parte dell’Al Hilal, che vorrebbe ingaggiare il calciatore per il club saudita.

Francesco Modugno, inviato di Sky Sport in Abruzzo, ha riferito gli ultimi aggiornamenti dal ritiro del Napoli, annunciando: “Roberto Calenda, l’agente di Osimhen, è tornato all’Aqua Montis Resort di Rivisondoli, dove il Napoli si trova attualmente in ritiro.”

Il Napoli vuole blindare il suo bomber, reduce da una stagione da 18 gol e 6 assist in 32 presenze.

La dirigenza azzurra è al lavoro per confermare un elemento fondamentale dello scacchiere di Spalletti. L’agente Calenda è a Rivisondoli per cercare l’intesa definitiva sul rinnovo del nigeriano, pilastro del Napoli campione d’Italia.