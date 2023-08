IL MATTINO – Osimhen tentato dall’offerta dell’Al-Hilal. De Laurentiis aspetta l’offerta da 200 milioni

Osimhen tentenna di fronte all’offerta faraonica dell’Al-Hilal. De Laurentiis non lo cede per meno di 200 milioni.

Calciomercato Napoli. In una girandola di eventi che tiene con il fiato sospeso i tifosi del Napoli, Victor Osimhen tentenna di fronte all’offerta da 60 milioni all’anno dell’Al-Hilal.

L’Offerta dell’Al-Hilal e la Posizione del Napoli

L’edizione odierna de Il Mattino di Napoli svela che De Laurentiis e il Napoli stanno valutando l’offerta dell’Al-Hilal per Osimhen. Tuttavia, non c’è accordo finché non viene raggiunta la cifra dei 200 milioni, una barriera che, fino a ora, è rimasta intatta.

Il futuro di Osimhen

Nonostante l’offerta stellare, Osimhen non sembra entusiasta all’idea di unirsi all’Al-Hilal, con la sua mente focalizzata su un futuro a Parigi. Tuttavia, l’offerta di un milione di euro a settimana potrebbe essere un game changer, rischiando di fare saltare il banco.

Le Trattative in Corso

Le trattative tra il manager di Osimhen, Calenda, e De Laurentiis sembrano essere state interrotte da questa offerta sensazionale. Mentre un accordo sembrava vicino, con una clausola di 160 milioni proposta da De Laurentiis e una contropartita di 100 milioni da Calenda, l’intromissione saudita ha complicato le cose.

Le Pressioni arabe

Questa è stata definita “l’estate della follia saudita,” con Ryad che vuole superare Doha e Dubai. La guerra araba nello sport rischia di mandare tutto all’aria, con il futuro di Osimhen a Napoli ora legato a quanto Pif, il fondo finanziario del principe di Ryad, deciderà di mettere sul tavolo.

Tutto in Stand By

Il Napoli è in una posizione di forza grazie al contratto dell’attaccante fino al 2025, ma di fronte a certe cifre anche il presidente partenopeo potrebbe vacillare. La palla passa ora ad Osimhen, chiamato a decidere tra la permanenza in azzurro e l’avventura dorata in Medio Oriente.