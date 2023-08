Napoli, idea Bakayoko del PSV come erede di Lozano: contatti avviati

Il Napoli punta Johan Bakayoko del PSV come sostituto di Lozano. Il belga piace anche al PSG, ma i contatti con gli azzurri sono già partiti.

Calciomercato Napoli. La possibile cessione di Hirving Lozano al Los Angeles FC ha lascerebbe un vuoto nell’attacco del Napoli, e dal Belgio emerge un nome interessante per colmare quella lacuna: Johan Bakayoko, 20 anni, ala del PSV.

Il Profilo di Bakayoko

Bakayoko, autore di cinque gol nell’ultimo campionato, è un talento emergente che ha attirato l’attenzione di grandi club europei, tra cui il PSG. Tuttavia, al momento, sembra che il Napoli abbia l’ascendente nella corsa per assicurarsi i servizi del giovane belga.

Secondo il giornale belga La Dernière Heure, ci sarebbe già stato un contatto tra la società presieduta da De Laurentiis e l’entourage del calciatore. Il fascino del Napoli sembra essere rivolto verso Bakayoko, che potrebbe seguire le orme di un altro esterno belga, Dries Mertens, arrivato dal PSV nel 2013.

“Poco più di un anno dopo la partenza di Dries Mertens, un nuovo belga indosserà la maglia azzurra del Napoli? Non siamo ancora a questo punto, ma i napoletani sembrano essere caduti sotto il fascino di un altro esterno belga: Johan Bakayoko… che proviene anche dal PSV, come Mertens al momento del suo arrivo a Napoli nel 2013. L’ala di 20 anni è un serio candidato a sostituire il messicano Hirving Lozano, annunciato in partenza per il Los Angeles FC. De Laurentiis ha già avviato i contatti con il PSV e con l’agente del calciatore. A breve sapremo se Bakayoko indosserà la maglia dei campioni d’Italia”.

Il Piano del Napoli

La partenza di Lozano ha lasciato un buco significativo nel reparto offensivo dei campioni d’Italia, e il club è determinato a trovare una soluzione adeguata. Bakayoko, con la sua velocità, abilità tecniche e potenziale di crescita, rappresenta una scelta attraente.

Non siamo ancora a un punto definitivo nelle trattative, ma le parti coinvolte sembrano essere seriamente impegnate a esplorare questa opportunità. Il Napoli ha già avviato i contatti con il PSV e con l’agente del calciatore, e nelle prossime settimane potrebbero emergere ulteriori dettagli.

L’ala belga potrebbe raccogliere l’eredità di Lozano sulla fascia destra del tridente di Garcia. Un profilo giovane e di prospettiva, proprio come piace al nuovo corso azzurro. Dopo Mertens, un altro talento belga pronto a infiammare il Maradona? I tifosi del Napoli possono sognare.