Lo Monaco: “Ma quali arabi, Osimhen ha già l’accordo con il Napoli. Dovete sapere una cosa”

Pietro Lo Monaco rivela che Napoli e Osimhen hanno già raggiunto l’intesa per prolungare il contratto, si attende solo l’annuncio ufficiale.

Calciomercato Napoli.

Secondo il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco, Napoli e Victor Osimhen hanno già trovato l’accordo per il rinnovo di contratto. Intervenuto a Radio Marte, Lo Monaco ha dichiarato che le parti avrebbero raggiunto un’intesa per prolungare l’accordo in scadenza nel 2025.

L’ufficialità non è ancora arrivata probabilmente perché il club azzurro sta temporeggiando, nella speranza di ricevere un’offerta irrinunciabile per il nigeriano. Tuttavia, il trasferimento in Arabia Saudita è l’ipotesi meno probabile secondo Lo Monaco.

“Osimhen può volare in Arabia? No, quella è l’ipotesi più lontana. Semmai lasciasse Napoli, sarebbe per una super offerta dell’ultim’ora di una big europea”.

La società partenopea e l’entourage di Osimhen avrebbero già definito i dettagli del nuovo contratto, con adeguamento dell’ingaggio rispetto ai 4 milioni attualmente percepiti. Il club però prende tempo per non precludersi nulla sul mercato.

Lo Monaco si augura che si tratti solo di pretattica e che presto arriverà l’annuncio del prolungamento, per confermare Osimhen al centro del progetto tecnico. Il Napoli blinda così il suo gioiello, miglior attaccante della Serie A nell’ultima stagione.