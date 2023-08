Napoli: Rispunta Jakub Kiwior tra le Opzioni, si Complica Mavropanos. Le ultime

La ricerca del Napoli per rinforzare la sua difesa continua. Mentre le trattative per Mavropanos si complicano, il nome di Jakub Kiwior torna in auge.

Calciomercato Napoli.Il Napoli di De Laurentiis, sta cercando di rafforzare la sua difesa in vista della prossima stagione, e il nome di Jakub Kiwior dell’Arsenal è riemerso come una delle opzioni principali.

Mavropanos si Complica

A sorpresa, secondo il Corriere dello Sport, la trattativa per Mavropanos, 25 anni, si è complicata. Dopo essere stato corteggiato da Atletico Madrid e Real, il giocatore ha preferito temporeggiare. Questo ritardo potrebbe essere una tattica per aumentare l’offerta del Napoli, ma la situazione resta incerta.

Danso e Kilman: Ostacoli Economici

Il dialogo con il Lens per Kevin Danso, 24 anni, non sembra facile a causa delle questioni economiche, e il prezzo elevato di Max Kilman, 26 anni, del Wolverhampton, fissato a 40 milioni di sterline, rappresenta un altro ostacolo.

Rispunta Jakub Kiwior

In mezzo a queste complessità, il nome del difensore polacco Jakub Kiwior, 23 anni, è ritornato in luce. Già considerato dal Napoli prima del Mondiale, Kiwior ha trovato spazi ristretti all’Arsenal e potrebbe essere una soluzione interessante per il club azzurro.

Analisi: Strategie e Opportunità

Mentre il Napoli continua la caccia all’erede di Kim, le opzioni non mancano, ma le trattative non sono semplici. Kiwior rappresenta una possibilità intrigante, con un’età giusta e un talento evidente, ma non ancora completamente sfruttato all’Arsenal.

L’esperienza e la competenza del presidente De Laurentiis e del suo team saranno fondamentali nel navigare attraverso le acque turbolente del mercato difensivo. Ogni mossa deve essere calcolata con precisione, poiché il budget e le necessità della squadra devono essere bilanciate con cura.

Mavropanos, Danso e Kilman ancora in gioco

Con il mercato in pieno svolgimento, le prossime settimane saranno decisive per il futuro della difesa del Napoli. Kiwior, con le sue potenziali e la sua giovane età, potrebbe rappresentare una scommessa vincente. Ma la situazione rimane fluida, con altre opzioni come Mavropanos, Danso e Kilman ancora in gioco. I tifosi del Napoli osservano con ansia, sperando che il club possa assicurarsi il talento necessario per competere al massimo livello nella prossima stagione.