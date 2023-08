Calciomercato Napoli, addio Lozano: De Laurentiis lavora su tre nomi

Hirving Lozano è in partenza dal Napoli, il club monitora i possibili sostituti: nel mirino Tete, Orsolini e Zhegrova per raccogliere l’eredità del messicano.

Calciomercato Napoli. Hirving Lozano è destinato a lasciare il Napoli in questa sessione di calciomercato. Il messicano non sembra intenzionato a rinnovare il contratto in scadenza nel 2024 e la società azzurra sta valutando possibili acquirenti.

Per sostituire Lozano, il Napoli sta monitorando diversi profili come riportato dal Corriere del Mezzogiorno. Uno dei nomi è quello di Edon Zhegrova, ala 23enne del Lille che nell’ultima stagione ha collezionato 32 presenze con 3 gol e 5 assist.

Piace anche Tete dello Shakhtar Donetsk: il brasiliano 22enne è reduce da un’ottima annata con 19 reti e 16 passaggi vincenti in 43 partite. Infine spunta l’ipotesi Riccardo Orsolini, talento del Bologna che garantirebbe qualità sulla fascia destra.

La dirigenza del Napoli sta valutando il profilo ideale per non far rimpiangere Lozano e dare a Garcia un’alternativa di livello sulla corsia di destra. L’addio del messicano sembra scontato, ora la palla passa a Meluiso per individuare il sostituto all’altezza.