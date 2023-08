L’agente di Lozano a Castel di Sangro, ha incontrato De Laurentiis

A Castel di Sangro l’agente di Lozano, Barry Whelan, ha incontrato De Laurentiis per discutere del futuro del calciatore. Possibile trasferimento negli Stati Uniti.

Calciomercato Napoli. eri a Castel di Sangro è andato in scena un incontro tra Aurelio De Laurentiis e Barry Whelan, agente di Hirving Lozano, per discutere del futuro del calciatore messicano. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sul tavolo c’è la possibilità di un trasferimento del Chucky in MLS, ai Los Angeles FC.

Lozano ha il contratto in scadenza con il Napoli nel 2024 e la società vorrebbe monetizzare la sua cessione per evitare di perderlo a zero tra un anno. I Los Angeles FC sarebbero disposti ad acquistarlo garantendogli un ingaggio importante, ma il Napoli valuta il cartellino circa 15-20 milioni.

L’incontro tra Whelan e De Laurentiis è servito dunque per gettare le basi della possibile operazione e cercare un punto d’incontro tra domanda e offerta. La MLS rappresenterebbe per Lozano una nuova esperienza in un campionato emergente e con grande visibilità mediatica.

Nei prossimi giorni sono attesi sviluppi concreti sulla trattativa. Il Napoli spera di ricavare una buona cifra dalla cessione del messicano, mentre il calciatore valuta la destinazione per proseguire una carriera finora di alto livello tra Olanda, Messico e Serie A italiana.