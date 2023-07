Lozano in Bilico tra Napoli e Los Angeles FC: Colloqui Avanzati, la Svolta è Vicina

Hirving “Chucky” Lozano addio a Napoli. Aggiornamenti sul possibile trasferimento ai Los Angeles FC e i potenziali sostituti.

Calciomercato Napoli. Hirving “Chucky” Lozano, l’attaccante del Napoli, si trova in una situazione difficile. Il contratto del messicano scadrà nel 2024, con un ingaggio attuale di 4,5 milioni di euro, ben al di sopra del tetto ingaggi di 3,5 milioni imposto dalla società di De Laurentiis l’estate scorsa.

Il Dilemma del Rinnovo di Lozano con il Napoli

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano La Repubblica, i colloqui per il rinnovo, cercando magari di rinegoziare l’attuale cifra, non sono andati a buon fine. Lozano, che ha risolto i problemi al ginocchio, si è ritrovato ai margini e non è mai stato impiegato in amichevole. Trascorrere un’annata tra panchina e tribuna sarebbe dannoso sia per il giocatore che per il Napoli.

La Possibile Svolta

Ma una svolta è vicina. L’entourage di Lozano sta parlando da tempo con i Los Angeles FC, squadra seconda nella Western Conference della MLS. Le prossime ore potrebbero portare un’offerta al Napoli per sbloccare la situazione. Il tempo stringe, e Chucky è pronto a sbarcare negli Stati Uniti, dove troverebbe come compagno di squadra il connazionale Carlos Vela.

I Possibili Sostituti di Lozano

Con il possibile addio di Lozano, il Napoli è già alla ricerca di nuovi talenti. L’identikit perfetto potrebbe essere Adama Traorè, attualmente svincolato dopo l’esperienza al Wolverhampton. Altri nomi interessanti includono Riccardo Orsolini, che non ha rinnovato con il Bologna, e il danese Jesper Lindstrom.

Ulteriori Trattative per il Napoli

Il caso Lozano sta attirando l’attenzione nel mercato del Napoli, ma non è l’unico. Le trattative stanno avanzando anche per un difensore (con Mavropanos in pole position) e un centrocampista (il sogno è Koopmeiners). Tuttavia, tutte le attenzioni sono ora concentrate su Osimhen, con il suo procuratore a Castel di Sangro per chiudere l’affare.

Il Napoli, con una gestione attenta e oculata, sembra pronto a fare mosse significative per rafforzare la squadra e prepararsi per una stagione di successo.