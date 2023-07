Sky – L’agente di Osimhen a Castel di Sangro per chiudere l’accordo con il Napoli

L’agente di Victor Osimhen, Roberto Calenda, ha raggiunto Castel di Sangro per concludere i dettagli del rinnovo contrattuale con il Napoli. L’accordo è imminente e segna un momento chiave per il futuro del club.

Calciomercato Napoli. L’agente dell’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, Roberto Calenda, è arrivato a Castel di Sangro la serata di domenica 30 luglio, come confermato da SKY Sport, per definire gli ultimi dettagli del rinnovo di contratto dell’attaccante nigeriano.

Futuro in Azzurro per Osimhen

Dopo gli incontri iniziali nel ritiro di Dimaro, Napoli e l’agente di Osimhen si ritroveranno nuovamente in Abruzzo. La volontà è chiara: proseguire insieme. Il rinnovo rappresenta non solo una notizia significativa per il calcio, ma è anche il segno distintivo del futuro del Napoli.

I Dettagli dell’Accordo tra Osimhen e il Napoli

L’attuale contratto di Osimhen con il Napoli scade nel giugno 2025. Con questo rinnovo, Osimhen prolungherà il suo accordo con il club di De Laurentiis, ricevendo anche un adeguamento dell’ingaggio. Nel nuovo contratto, sarà inoltre inserita una clausola rescissoria.

Il rinnovo non è un semplice dettaglio, ma rappresenta l’argomento chiave di questo momento. Osimhen al Napoli è il calcio, è il futuro, è la notizia dell’estate. L’accordo è già stato raggiunto, ora restano da sistemare alcuni dettagli burocratici, e poi l’annuncio diventerà ufficiale.

L’Importanza di Osimhen

Victor Osimhen è stato una delle figure più importanti del Napoli, contribuendo con gol e assist. La sua permanenza in azzurro rappresenta un elemento fondamentale per le ambizioni del club.

Osimhen farà brillare il Napoli

Il rinnovo del contratto di Victor Osimhen è vicino alla conclusione, con l’agente dell’attaccante che è arrivato a Castel di Sangro per definire gli ultimi dettagli. Questo segnala un impegno a lungo termine tra Osimhen e il Napoli e potrebbe rappresentare una svolta significativa per il club, consolidando la sua posizione come una delle squadre più competitive della Serie A. Il futuro sembra brillante per il Napoli, con una delle sue stelle più luminose pronta a brillare ancora per gli anni a venire.