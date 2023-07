Osimhen, il rinnovo con il Napoli sarà annunciato a Castel di Sangro: I dettagli dell’accordo

Il Napoli blinda il suo gioiello, il rinnovo del contratto di Victor Osimhen fino al 2027 sarà annunciato a Castel di Sangro.

Calciomercato Napoli. Il rinnovo di contratto tra il Napoli e Victor Osimhen è ormai cosa fatta. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’annuncio ufficiale dell’accordo arriverà nel corso del ritiro estivo della squadra azzurra a Castel di Sangro.

Dopo i lunghi summit tra l’agente Roberto Calenda e il presidente Aurelio De Laurentiis, l’ultimo atto in Abruzzo ha siglato l’accordo che legherà Osimhen al Napoli fino al 2027. Il nuovo contratto vedrà il giocatore guadagnare circa 7 milioni netti l’anno.

Questo rinnovo rappresenta uno strappo alle linee guida societarie, ma è stato descritto come “dovuto, doveroso, meritato.”

IMPORTANZA DI OSIMHEN

Osimhen non è solo un giocatore che aiuta il Napoli a vincere le partite. Come riportato dal quotidiano milanese, è anche un motore che spinge la squadra oltre i limiti, grazie alla sua fame di vittoria. La sua presenza si rivela decisiva nel lavoro quotidiano, con esercizi intensi e partitelle vissute come sfide cruciali per lo scudetto.

UN GIOCATORE DECISIVO

Il giovane centravanti nigeriano è rapidamente diventato una figura chiave per il Napoli. La sua velocità, l’abilità nel segnare e l’impegno quotidiano sono qualità che hanno reso Osimhen indispensabile per la squadra.

Il rinnovo del contratto di Victor Osimhen è una notizia significativa per i tifosi del Napoli e per l’intero panorama calcistico italiano. Il lungo accordo, che durerà fino al 2027, sottolinea la fiducia e l’impegno reciproco tra il giocatore e il club.

L’accordo, che supera le linee guida finanziarie standard del club, riflette l’importanza di Osimhen non solo come goleador, ma anche come leader e motivatore all’interno della squadra.