Ravezzani sbotta: “Juve tratta male, non si è mosso nulla per il caso Osimhen”

Fabio Ravezzani ha espresso la sua opinione sull’esclusione della Juventus dalle coppe europee tirnado in ballo Osimhen e il Napoli.

Noto per le sue opinioni senza mezzi termini, il giornalista sportivo Fabio Ravezzani ha recentemente condiviso il suo punto di vista sull’esclusione della Juventus dalle coppe europee, definendo l’intera situazione come “grottesca.”

Le Parole di Ravezzani

In un editoriale sul canale Youtube di QSVS, Ravezzani ha parlato dei vari colpi di scena che hanno portato all’esclusione della Juventus: “Assurda con punti tolti, poi ridati, poi di nuovo tolti poi con ammende pesanti, poi probabilmente molto leggere e con la stangata finale dell’esclusione dalla Conference League. La Juventus stessa era stata assolta per mancanza di prove, c’era stato già un processo non solo alla Juventus,” ha dichiarato il direttore di Telelombardia.

La Situazione del Napoli

Ravezzani ha poi tirato in ballo la situazione di altri club, in particolare il Napoli, sollevando domande sulla disparità di trattamento: “Basti pensare alla vicenda Osimhen dove ci sono 20 milioni di plusvalenza fittizia con un reo confesso ma non è accaduto nulla. Sarebbe giusto prendere provvedimenti. Non dico di mettere in discussione lo scudetto del Napoli ma non si è mosso nulla a parte che nei confronti della Juventus.”

Una Critica al Sistema

L’editoriale di Ravezzani solleva interrogativi non solo sulla decisione relativa alla Juventus, ma anche sul modo in cui le autorità e le procure hanno gestito le indagini su altri club. La sua chiusura polemica sottolinea la frustrazione per quello che percepisce come una mancanza di coerenza nelle indagini e nei provvedimenti.

Bisogna ricordare a Ravezzani che il caso Osimhen esiste solo per gli Juventini, giudici e avvocati hanno spiegato benissimo che non solo non si tratta di reato, ma che non è assolutamente assimilabile a quanto fatto dalla Juventus.