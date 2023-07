Ravezzani attacca: “E’ un club con i conti devastati, costretto a pagare a rete e con un portiere Primavera”

Il giornalista Fabio Ravezzani, intervenuto su QSVS tramite Twitch, si è soffermato sulla situazione finanziaria attuale dell’Inter.

Il giornalista sportivo Fabio Ravezzani si è soffermato sulla situazione finanziaria attuale dell’Inter, intervenendo su QSVS tramite Twitch. Secondo Ravezzani, il club nerazzurro sta attraversando un periodo difficile a livello societario, nonostante gli arrivi di Frattesi e Thuram. Di seguito riportiamo le sue dichiarazioni, tratte da Il Pallone Gonfiato:

“Non mi aspettavo che l’Inter fosse messa così male finanziariamente. Quello che sconvolge è vedere una squadra che parte per fare una tournée con il portiere della Primavera e che non ha ne il primo, ne il secondo e neanche il terzo. Questo da la dimensione plastica di un club che ha i conti devastati, perché non si era mai vista una cosa di questo genere. Oltretutto, l’Inter era anche partita forte perché dopo due settimane di mercato, arrivavano tutti a dire ‘ammazza, questi hanno soffiato al Milan, Thuram, hanno soffiato anche Frattesi. Soltanto l’ingaggio di Thuram è 3 milioni + il conguaglio di Frattesi’. Poi vedi che non riescono a prendere un portiere. Si sono ridotti a pagare in tre rate Bisseck. Questa è una cosa inquietante. Io mi chiedo come si possa pensare di andare avanti così ancora per un anno o due, perché questo è l’anno più imbarazzante per i tifosi dell’Inter, per la storia dell’Inter sul mercato. Soprattutto non riesco a capire il doppio cambio di passo: cioè se tu sei messo così male, comunque dai tutti questi soldi a Thuram e spari 23 milioni per Frattesi? Rateizzi in 3 rate anziché 2, i 6 milioni per Bisseck? Veramente incomprensibile”.