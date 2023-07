Il Napoli ci ha provato per Frattesi. Le milanesi provano lo sgarbo al Napoli anche su Samardzic

Frattesi era finito nel mirino del Napoli, ma il calciatore del Sassuolo ha scelto l’Inter. Asta con le milanesi anche per Samardzic.

Calciomercato Napoli. Il Napoli, attento osservatore del panorama calcistico, è pronto per fare mosse significative sul fronte del calciomercato. Mentre aspettano aggiornamenti sulla questione Osimhen, il club sta valutando seriamente alcune opzioni interessanti per rinforzare il centrocampo.

I movimenti del Napoli si sono concentrati sul Sassuolo, dove l’interesse per Maxime Lopez è evidente. I rapporti tra i due club sono ottimi, e il Napoli ha cercato di valutare le possibilità di un trasferimento per Davide Frattesi. Tuttavia, Frattesi ha rifiutato preferendo l’Inter, nonostante l’interesse di altri club di primo piano come il Milan e la Roma.

Un altro nome che è entrato nel radar del Napoli è Samardzic, un giocatore che il club segue da tempo. Tuttavia, anche lui è nel mirino dei club milanesi, che stanno cercando di rafforzare il loro centrocampo.

Nel frattempo, i campioni d’Italia hanno già detto addio a Ndombele e presto saluteranno anche Demme, che ha diverse richieste in Germania. Pertanto, il Napoli ha l’urgente necessità di trovare nuovi talenti per il centrocampo.

Parallelamente, il Napoli sta cercando un sostituto per Di Lorenzo. Il club intende cedere Zanoli in prestito al Genoa dopo un periodo alla Sampdoria, creando così la necessità di un vice Di Lorenzo.

Oggi, il Napoli scoprirà il suo cammino nel campionato di Serie A, con il sorteggio del calendario previsto per le 12. La Serie A inizierà il 20 agosto, e gli azzurri non affronteranno nessuna tra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Roma e Salernitana nelle prime due giornate.

Inoltre, il Napoli avrà un turno infrasettimanale in più a causa della partecipazione alla Supercoppa Italiana, che si svolgerà a Gedda. Le semifinali sono in programma per il 4 e il 5 gennaio, con la finale fissata per l’8 gennaio. Tutto ciò promette un inizio di stagione intenso e stimolante per il club.