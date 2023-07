SportItalia: “Udinese a Milano per cedere Samardzic: incontri con Napoli, Milan e Inter”

L’Udinese è a Milano per discutere la possibile cessione del giovane talento Lazar Samardzic. Napoli, Milan e Inter sono tra i club interessati.

Calciomercato Napoli. L’Udinese è al centro delle attenzioni nel calciomercato di Serie A, con i suoi talenti che suscitano l’interesse di numerosi club. Tra questi, spicca il nome di Lazar Samardzic, un giovane talento che ha attirato l’attenzione di Napoli, Milan e Inter.

Secondo quanto riportato da Sportitalia, i dirigenti dell’Udinese sono attualmente a Milano per discutere la possibile cessione di Samardzic. Napoli, Milan e Inter hanno espresso più volte il loro interesse per il giocatore e hanno avuto incontri con la dirigenza friulana.

Nel frattempo, l’Atalanta ha mostrato interesse per Becao, un altro gioiello dell’Udinese. Tuttavia, la trattativa sembra complicata in questa fase. La situazione di Beto, un altro giocatore chiave dell’Udinese, rimane invece in sospeso.

L’Udinese è una delle squadre più discusse in questa fase iniziale del calciomercato, con diversi club che cercano di assicurarsi i suoi migliori talenti. La possibile cessione di Samardzic potrebbe rappresentare una mossa significativa per il club, che potrebbe utilizzare i fondi per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione.

Tuttavia, la decisione finale sulla cessione di Samardzic non è ancora stata presa e le prossime ore potrebbero essere decisive. Napoli, Milan e Inter sono tutte in lizza per il giovane talento, ma sarà l’Udinese a decidere il suo futuro. Resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti su questa storia in evoluzione.