Serie A 2023/24, cambiamenti nel palinsesto: sabato sera diretta in chiaro, non più tre partite di domenica alle 15

La Serie A si prepara ad introdurre delle novità nel palinsesto televisivo per la prossima stagione.

Abbiamo assistito ad una stagione senza precedenti con il Napoli che ha riportato il tanto ambito Scudetto all’ombra del Vesuvio dopo 33 anni. Ma il campionato di Serie A 2023-2024 si appresta ad essere ancora più avvincente con l’inizio che si sta avvicinando sempre di più: si comincia nel weekend tra il 18 e il 20 agosto mentre domani si terrà l’atteso evento della presentazione dei calendari. I diritti televisivi saranno il fulcro di questo mese di attesa: si prevede un weekend calcistico lungo e la possibilità di vedere una partita in chiaro il sabato sera. La Gazzetta dello Sport ha riportato le ultime notizie in merito: “Non sono più previste tre partite la domenica alle 15, ma solo due. Questa è una delle prime idee per la nuova Serie A. Si punta quindi ad un weekend lungo, con le partite che si disputeranno dal venerdì al lunedì”.

È importante sottolineare che si tratta ancora di un’ipotesi, al momento soltanto in fase di valutazione, ma che potrebbe portare a un cambiamento nell’offerta televisiva. Non è ancora sicuro se si adotterà la formula delle tre piattaforme: un broadcaster con tutti i diritti esclusivi (come ad esempio DAZN), un altro con alcune partite in co-esclusiva (come SKY) e un nuovo ingresso per la trasmissione in chiaro (come Mediaset).

“Ed ecco arrivare la seconda novità della stagione: si potrebbe assistere ad un duopolio dei broadcaster, con la quasi certezza che DAZN gestirà gli acquisti a pagamento, mentre Mediaset trasmetterà gratuitamente le partite del sabato sera”, si legge nell’articolo.