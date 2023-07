Da Salerno: “I Napoletani amano sfottere ma non tollerano lo sfottò”

La rivalità tra Napoli e Salerno si intensifica, con i salernitani che accusano i napoletani di non tollerare lo sfottò.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. La rivalità tra Napoli e Salerno si sta intensificando, con i salernitani che accusano i napoletani di non tollerare lo sfottò. Questa polemica è stata riportata da TuttoSalernitana.com, che ha criticato il comportamento dei napoletani, descritto come una serie di provocazioni seguite da vittimismo e attacchi a livello nazionale.

Il Fatto Quotidiano ha recentemente intervistato De Giovanni e Quagliariello, due personalità napoletane le cui dichiarazioni non sono state ben accolte a Salerno. Secondo TuttoSalernitana.com, queste interviste potrebbero dare l’impressione che gli artisti e gli scrittori napoletani debbano “fuggire” da Salerno per proteggere la propria incolumità. Tuttavia, il sito salernitano sostiene che questa rappresentazione è fuorviante e che i napoletani sono stati i primi a provocare con post e dichiarazioni offensive.

La polemica riguarda anche la passione per il calcio, con i salernitani che accusano i napoletani di non tollerare lo sfottò sportivo. Secondo TuttoSalernitana.com, i napoletani considerano le loro provocazioni come semplice sfottò, mentre criticano i salernitani per esultare per i successi della loro squadra.

La rivalità tra Napoli e Salerno sembra essere una questione di rispetto reciproco. Entrambe le città hanno una ricca storia e una forte identità, e la comprensione e il rispetto reciproco sono fondamentali per mantenere buone relazioni. Speriamo che questa polemica possa portare a una maggiore consapevolezza e rispetto reciproco, piuttosto che a ulteriori divisioni.