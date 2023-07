Giuntoli, primo sgarbo al Napoli: vuole Zielinski. La risposta del calciatore

L’edizione odierna del quotidiano Il Mattino rivela l’interesse della Juventus di Giuntoli per Piotr Zielinski.

Calciomercato Napoli. Nel mondo del calcio, le mosse dei direttori sportivi possono influenzare significativamente l’andamento di una squadra. E sembra che Cristiano Giuntoli, nuovo Direttore Sportivo della Juventus, stia preparando il primo sgarbo al Napoli, puntando il suo mirino su Piotr Zielinski.

Secondo l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, Giuntoli, che conosce molto bene la situazione contrattuale di Zielinski, vorrebbe convincere il centrocampista polacco a indossare la maglia bianconera. Tuttavia, Zielinski ha espresso il desiderio di rimanere in Campania, nonostante il suo contratto con il Napoli sia in scadenza l’anno prossimo.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si trova a dover gestire diversi rinnovi contrattuali, e quello di Zielinski è certamente uno dei più delicati. Il calciatore polacco è al Napoli da 7 anni e il club azzurro vuole assolutamente evitare di perderlo.

Nonostante l’interesse da parte della Juventus, la conferma di Zielinski al Napoli non è ancora garantita. Rimangono ancora alcuni dettagli da risolvere riguardo alle cifre del rinnovo contrattuale. La società azzurra ha proposto un rinnovo a condizioni economiche più basse rispetto al passato, una mossa che potrebbe non essere accettata dal calciatore.

In aggiunta alla Juventus, anche la Lazio di Sarri ha mostrato interesse per Zielinski. Sarri, ex allenatore del Napoli, ha espresso il desiderio di lavorare nuovamente con il centrocampista, dopo le esperienze positive condivise con lui a Empoli e a Napoli. Tuttavia, resta da vedere se Zielinski sarà disposto a trasferirsi alla Capitale per la prossima stagione.

In questa partita del calciomercato, sembra che tutti gli occhi siano puntati su Zielinski. Sarà interessante vedere come si svolgerà la situazione nelle prossime settimane.