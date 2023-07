Il Napoli su Orsolini. Il Bologna spara alto. Sarri chiama Zielinskli e Politano

Napoli si prepara a proteggere lo scudetto e a puntare alla prossima Champions, Orsolini è il primo nome per la fascia di Garcia.

Calciomercato Napoli. Nell’implacabile arena del calcio, un vecchio adagio dice “senza ali non si vola”. Questo è particolarmente vero per il Napoli, che si prepara a difendere il suo scudetto e a sferrare un attacco per la prossima Champions League. Con la possibile partenza di alcuni dei suoi giocatori chiave, il club sta già valutando nuovi profili per mantenere la sua formidabile presenza.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, De Laurentiis, il presidente del Napoli, nonostante sia preso dalla trattativa per Osimhen, ha opzionato alcuni profili interessanti. Tra i nuovi obiettivi del Napoli, si trovano Orsonili del Bologna, il versatile Lindstrom dell’Eintracht Francoforte e l’esperto Adama Traorè, che si è recentemente svincolato dal Wolverhampton. Per questi giocatori c’è una concorrenza agguerrita, e molto dipenderà anche dalle partenze degli attuali membri del team.

Da tempo si vocifera che alcuni tra i più amati azzurri. Lozano e Zielinski andranno a scadenza (2024), Politano quasi (2025) e sono tentati altrove dalle sirene degli emirati arabi o dai sogni della Premier (come nel caso del Chucky), oppure da vecchi (o mancati) mentori. È il caso di Politano e Zielinski finiti nei radar della Lazio di Maurizio Sarri.

Il «comandante» ha da tempo espresso gradimento per entrambi e vorrebbe averli nella capitale (per il polacco si tratterebbe di un ritorno a casa Sarri dopo le esperienze condivise ad Empoli e a Napoli) visto che dovrà affrontare la Champions. In tempi non sospetti alcuni emissari del club biancoceleste sono stati intercettati a Napoli. Per il momento si tratta di sondaggi esplorativi, sopratutto per quanto riguarda Politano (Zielinski piace anche alla Juve) che attende lumi dal Napoli in merito ad un eventuale rinnovo. È chiaro che si tratta di una partita a scacchi in cui nessuno – tra De Laurentiis e Lotito – intende fare la prima mossa

Nel frattempo, il Napoli e la Lazio hanno entrambe mostrato interesse per Riccardo Orsolini, l’attaccante del Bologna.

Con 11 gol e 4 assist nella sua ultima stagione in Emilia, Orsolini è valutato 15 milioni di euro dal Bologna. Il Napoli ci pensa nonostante il club emiliano spari alto. Anche l’Eintracht Francoforte ha fissato un prezzo elevato per il suo gioiellino danese, Jesper Lindstrom, valutato circa 35 milioni di euro. Ma Napoli non è l’unico club interessato a Lindstrom: Newcastle e Milan sono anche sulle sue tracce.

Inoltre, il Milan ha messo gli occhi su un altro obiettivo del Napoli: Adama Traorè. Il 27enne spagnolo si è recentemente svincolato dal Wolverhampton, e sembra aver attirato l’attenzione di diversi club europei.

In un gioco in cui nulla è certo fino al fischio finale, i tifosi del Napoli possono solo aspettare e vedere come si sviluppa la prossima stagione. Una cosa è certa: il calcio non è mai privo di sorprese.